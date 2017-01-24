Galatasaray Erzincanspor maçı geniş özeti

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Podolski'nin 5 gol attığı maçta 24 Erzincanspor'u 6-2 yenerek son 16 turunda Başakşehir'in rakibi oldu.

PODOLSKİ ŞOV YAPTI

Podolski'nin 5 gol atarak şov yaptığı maçta sarı-kırmızılılar rakibini 6-2 mağlup etti. Cimbom'un diğer golünü Rodeigues kaydetti.

RAKİP BAŞAKŞEHİR

Bu sonucun ardından E grubunu 2. olarak tamamlayan G.Saray, bir üst tura yükselmeyi başardı.

Cimbom, son 16 turunda Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak...

GALATASARAY: 6 - 2 :ERZİNCANSPOR

Maç Sonu: Karşılaşmada uzatma dakikası oynanmadı ve Galatasaray Erzincanspor'u 6-2 mağlup etti.

90. dakika: Alparslan sağ kanatta hareketlenen Yasin'i topla buluşturmak istedi ancak Linnes zamanında araya girdi ve topu takımına kazandırdı. Linnes'in gönderdiği pasta Yasin kaleciden sıyrılırken yerde kaldı. Galatasaray serbest vuruş kullanacak. Yasin'e faul yapan kaleci Ahmet sarı kart gördü. Sneijder serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Onun vuruşunu kaleci kurtardı.

89. dakika: Sneijder serbest vuruşta doğrundan kaleyi düşündü. Onun vuruşu üstten dışarıya gitti.

88. dakika: Galatasaray'da serbest vuruş için Sneijder topun başına geçti.

87. dakika: Yasin rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı. Galatasaray tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

86. dakika: Erzincanspor yine gole çok yaklaştı. Cebrail'in sol kanattan yaptığı ortada Ahmet'in kafa vuruşu az farkla yandan dışarıya gitti.

85. dakika: Erzincaspor gole çok yaklaştı. Gelişen atakta Yasin'in sağ kanattan yaptığı orta sonrası ceza sahasında topla buluşan Güney'in vuruşu üstten dışarıya gitti.

84. dakika: Galatasaray'da Podolski yerini Kerem'e bıraktı.

83. dakika: Erzincanspor tehlikeli geldi. Ceza sahasında topla buluşan Cebrail'in şutu üstten dışarıya gitti.

82. dakika: Yasin'in kullandığı kornerde ceza sahasında oluşan karambol sonrası Ahmet'in vuruşu dışarıya gitti. Gelişen Galatasaray atağında Rodrigues'in şutu savunmadan döndükten sonra ceza sahasında topu önünde bulan Yasin topu ağlarla buluşturdu ancak pozisyon ofsayt.

81. dakika: Konuk ekip tehlikeli geldi. Cavanda'nın savunmada yaptığı hata sonucu araya giren Ahmet'in vuruşunu Cenk kurtardı. Konuk ekip korner kullanacak.

80. dakika: Galatasaraylı futbolcular kendi aralarında pas yaparak kalan süreyi bitirmeye çalışıyor.

79. dakika: Gelişen Erzincanspor atağında Yasin ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşu üstten dışarıya gitti.

78. dakika: Topla oynama oranları: Galatasaray %69 Erzincanspor %31

77. dakika: Galatasaray gole çok yaklaştı. Sneijder ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşu üst direkten oyun alanına geri döndü.

76. dakika: Karşılaşmada bu dakikalarda tempo iyice düştü.

75. dakika: Karşılaşmada son 15 dakikaya girilirken Galatasaraylı futbolcular kendi arlarında pas yapıyor.

74. dakika: Gelişen Erzincanspor atağında Ahmet Kaan ceza sahası dışında şansını denedi. Onun vuruşu kaleci Cenk'te kaldı.

73. dakika: Pozisyonun ardından Cenk ve Ali sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında. Galatasaray'da Sabri yerini Cavanda'ya bıraktı.

72. dakika: Sneijder korneri paslı kullandıktan sonra Josue pas hatası yaptı. sonrasında hızlı gelişen Erzincanspor atağında Ali kaleciyle karşı karşıya kalacakken Cenk zamanında kalesini terk etti ve tehlikeyi önledi.

71. dakika: Yasin sol kanattan topla birlikte ilerlemek isterken yerde kaldı. Galatasaray serbest vuruş kullanacak. Sneijder serbest vuruşu paslı kullandıktan sonra topu alan Yasin rakibinden sıyrılamadı ve top dışarıya gitti. Galatasaray korner kullanacak.

70. dakika: Erzincanspor'da Oğuz yerini Erdi'ye bıraktı.

68. dakika: Gelişen Erzincanspor atağında Alparslan'ın sağ kanattan yaptığı ortayı Semih karşıladı.

67. dakika: Gelişen Erzincanspor atağında Güney sol kanattan ortasını yapmak isterken Sabri araya girdi ve topu takımına kazandırdı.

66. dakika: Galatasaray 4 farklı önde olmasına rağmen baskı kurmaya çalışıyor.

65. dakika: Erzincanspor oyuna yeniden başladı. Galatasaray'da Bruma yerini Yasin'e bıraktı.

64. dakika: GOL! Erzincanspor'da savunmada yapılan pas hatasında araya giren Podolski topu ağlara gönderdi.

63. dakika: Rakibine sert bir müdahalede bulunan Josue sarı kart gördü. Erzincanspor'da Zeynel çıktı. Ali

62. dakika: Gelişen Erzincanspor atağında Oğuz sol kanattan hareketlenen Cebrail'i topla buluşturdu ancak pozisyon ofsayt.

61. dakika: Galatasaraylı futbolcular serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra topu alan Josue ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşu yandan dışarıya gitti.

60. dakika: Topla oynama oranları: Galatasaray %69 Erzincanspor %31 Sneijder'e sert bir müdahalede bulunan Safa sarı kart gördü. Galatasaray kendi yarı alanından serbest vuruş kullanacak.

59. dakika: Erzincanspor'da bu kez Alparslan sağdan ortaladı. Onun ortasını savunmada Ahmet Çalık karşıladı.

58. dakika: Gelişen Erzincanspor atağında Cebrail'in sol kanattan yaptığı ortada top doğrudan dışarıya gitti. Erzincanspor'da Cenk yerini Güney'e bıraktı.

57. dakika: Sneijder korneri paslaşarak kullandıktan sonra Galatasaraylı futbolcular kendi aralarında paslaşıyor.

56. dakika: Erzincanspor oyuna yeniden başladı. Galatasaray tehlikeli geldi. Rodrigues ceza sahasına girdikten sona ortasını yaptı ancak onun ortasını savunma karşıladı ve top dışarıya gitti. Galatasaray korner kullanacak.

55. dakika: GOL! Gelişen Galatasaray atağında Linnes'in sol kanattan yaptığı ortada Podolski'nin vuruşu savunmaya da çarparak ağlarla buluştu.

54. dakika: Cenk savunmanın arkasına koşu yapan Zeynel'i topla buluşturdu ancak pozisyon ofsayt.

53. dakika: Galatasaray gole çok yaklaştı. Gelişen atakta Linnes'in sol kanattan yaptığı ortada Sneijder'in vuruşu üst direkten dışarıya gitti.

52. dakika: Erzincanspor oyuna yeniden başladı.

51. dakika: GOL! Sneijder serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra topu alan Bruma ceza sahasındaki Podolski'yi topla buluşturdu. Alman oyuncu rakibinden sıyrıldıktan sonra düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

50. dakika: Rodrigues Zeynel'in müdahalesiyle yerde kaldı. Galatasaray serbest vuruş kullanacak.

49. dakika: Snedijder'in kullandığı kornerde savunma bir kez daha topu uzaklaştırdı.

48. dakika: Sneijder'in sol kanattan kullandığı kornerde savunma topu uzaklaştırdı. Galatasaray tehlikeli geldi. Rodrigues rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girdi. Rodrigues tam vuruşunu yapacakken savunma araya girdi ve top dışarıya gitti. Galatasaray korner kullanacak.

47. dakika: Erzincansporlu futbolcular bu dakikada kendi aralarında pas yapıyor. Hızlı gelişen Galatasaray atağında Linnes sol kanattan ortasını yapmak isterken savunma araya girdi ve top dışarıya gitti. Galatasaray korner kullanacak.

46. dakika: Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

Devre Arası: İlk yarıda son düdük çaldı. Galatasaray soyunma odasına 3-2 önde gidiyor.

45. dakika: İlk yarının son anlarında Galatasaray baskı kurmaya çalışıyor. Gelişen Galatasaray atağında Sabri sağ kanattan ortasını yapmak isterken savunma araya girdi ve ona orta yapma şansı vermedi.

44. dakika: Galatasaray tehlikeli geldi. Podolski'nin sol kanattan yaptığı ortada Bruma'nın vuruşu yandan dışarıya gitti.

43. dakika: Oğuz sağ kanattan hareketlenen Yasin'i topla buluşturdu ancak Yasin ofsayt pozisyonunda.

42. dakika: Podolski ceza sahasına girmek üzereyken yerde kaldı ve faul bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

40. dakika: Cebrail savunmanın arkasına koşu yapan Yasin'i topla buluşturmak istedi ancak Yasin topu kontrol edemedi ve top dışarıya gitti.

39. dakika: Bruma'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Podolski sıfıra indikten sonra ortasını yaptı. Onun ortası kaleci Ahmet'te kaldı.

38. dakika: Gelişen Galatasaray atağında Sneijder ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşu kaleci Ahmet'te kaldı.

37. dakika: Galatasaraylı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

36. dakika: Ali Han sol kanattan topla birlikte ilerlemek isterken Ahmet'in müdahalesiyle yerde kaldı ve faul bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

35. dakika: Erzincanspor Galatasaray'ın 10 kişi kalmasının ardından daha fazla ön tarafa çıkmaya başladı.

34. dakika: Ahmet sağ kanatta hareketlenen Yasin'i topla buluşturmak istedi ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top Cenk'te kaldı.

33. dakika: Gelişen Erzincanspor atağında Cebrail'in sol kanattan yaptığı ortayı Ahmet karşıladı. Sonrasında hızlı gelişen Galatasaray atağında Podolski topu Sneijder'e aktaramadı.

32. dakika: de Jong bu kararın ardından hakeme uzun süre itirazda bulundu. Galatasaray kalan dakikalarda 10 kişi mücadele edecek.

31. dakika: Orta alanda Cenk'e faul yapan de Jong ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

30. dakika: Sneijder korneri paslı kullandıktan sonra ortasını yaptı ancak onun ortasını savunma karşıladı. Devam eden atakta çalımlarla ceza sahasına giren Bruma'nın vuruşu kalecide kaldı.

29. dakika: Linnes sol kanattan ortasını yapmak isterken savunma araya girdi ve top dışarıya gitti. Galatasaray korner kullanacak.

28. dakika: Erzincanspor oyuna yeniden başladı.

27. dakika: GOL! Gelişen Galatasaray atağında Linnes'in sol kanattan ortasında Podolski'nin vuruşu savunmadan geri döndü. Sonrasında ceza sahasında topu önünde bulan Rodrigues takımını yeniden öne geçirdi.

26. dakika: Galatasaray oyuna yeniden başladı.

25. dakika: GOL! Cenk serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Onun vuruşu barajdan sektikten sonra ceza sahasında topu önünde bulan Ahmet topu ağlara gönderdi.

24. dakika: Zeynel de Jong'un müdahalesiyle yerde kaldı. Konuk ekip tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacakk. de Jong müdahalenin ardından sarı kart gördü.

23. dakika: Gelişen Galatasaray atağında Sabri'nin sağ kanattan yaptığı ortayı savunma karşıladı.

22. dakika: de Jong Cenk'e faul yaptı. Erzincanspor kendi yarı alanından serbest vuruş kullanacak. de Jong bu müdahalenin ardından hakem tarafından uyarıldı. Erzincansporlu futbolcular serbest vuruşu paslı kullandıktan sonra kendi aralarında pas yapıyor.

21. dakika: Galatasaraylı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

20. dakika: Sneijder savunmanın arkasına koşu yapan Podolski'yi topla buluşturmak istedi ancak savunma zamanında araya girdi.

19. dakika: Galatasaray gole çok yaklaştı. Gelişen atakta Podolski'nin sol kanattan ortasında Rodrigues'in vuruşu üstten dışarıya gitti. Bu kez Erzincanspor tehlikeli geldi. Zeynel'in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topta Cenk'in vuruşu üstten dışarıya gitti.

18. dakika: Galatasaray gole çok yaklaştı. Gelişen atakta Podolski'nin sol kanattan ortasında Rodrigues'in vuruşu üstten dışarıya gitti.

17. dakika: Topla oynama oranları: Galatasaray %67 Erzincanspor %33 Erzincanspor. Golü bulmasının ardından bu dakikalarda önalanda pres yaparak topu kazanmaya çalışıyor.

16. dakika: Galatasaray oyuna yeniden başladı.

15. dakika: GOL! Gelişen Erzincanspor atağında Yasin uzaktan şansını denedi. Onun vuruşu Cenk'in üzerinden ağlarla buluştu.

14. dakika: Sneijder'e faul yapan Ömer sarı kart gördü.

13. dakika: Bu dakikalarda Galatasaray'ın her atağı tehlikeli oluyor.

12. dakika: Erzincanspor oyuna yeniden başladıktan sonra hızlı gelişen Galatasaray atağında Sneijder ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşu üstten dışarıya gitti. Galatasaray yine tehlikeli geldi. Ceza sahasında topla buluşan Bruma'nın şutu az farkla yandan dışarıya gitti.

11. dakika: Erzincanspor oyuna yeniden başladı.

10. dakika: GOL! Gelişen Galatasaray atağında Josue'nin pasıyla ceza sahası çizgisinde topla buluşan Podolski düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

10. dakika: Sneijder'in kullandığı kornerde savunma topu karşıladı. Devam eden atakta topu alan Sneijder bir kez daha ortasını yaptı. Onun ortasında de Jong'un vuruşu üstten dışarıya gitti.

9. dakika: Linnes sol kanattan ortasını yapmak isterken savunma araya girdi ve top dışarıya gitti. Galatasaray korner kullanacak.

8. dakika: Galatasaray gole çok yaklaştı. Gelişen atakta Josue'nin ceza sahası dışından şutu az farkla yandan dışarıya gitti.

7. dakika: Galatasaray yine tehlikeli geldi. Podolski'nin şutu savunmadan geri döndükten sonra ceza sahasında topu alan Linnes'in ortasında Bruma topu kontrol edemedi.

6. dakika: Garry Rodrigues sağ kanatta yerde kaldı. Galatasaray serbest vuruş kullanacak. Galatasaray tehlikeli geldi. Galatasaraylı futbolcular serbest vuruşu paslı kullandıktan sonra sağ kanatta topla buluşan Rodrigues'in ortasında Sneijder'in kafa vuruşu yandan dışarıya gitti.

5. dakika: Erzincanspor oyuna yeniden başladı.

4. dakika: GOL! Cebrail'in orta sahada yaptığı pas hatası sonrası topu alan Sneijder savunmanın arkasına koşu yapan Podolski'yi topla buluşturdu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Podolski topu ağlara gönderdi.

3. dakika: Galatasaray tehlikeli geldi. Gelişen ataktan topla birlikte ceza sahasına giren Bruma'nın şutu savunmaya çarparak kalecide kaldı

2. dakika: Gelişen Galatasaray atağında Linnes'in sol kanattan yaptığı orta savunmadan geri döndü.

1. dakika: Karşılaşmada ilk düdük çaldı. İki takıma da başarılar.

Maçtan Önce: Takımlar seremoni için sahaya çıkıyor. Karşılaşma öncesi İstiklal Marşımız...

GALATASARAY: Cenk, Sabri, Semih, Ahmet, Linnes, De jong, Josue, Bruma, Sneijder, Rodrigues, Podolski

YEDEKLER: Ahmet Şen, Yasin, Selçuk, Kerem, Cavanda, Soner, Birhan

TEKNİK DİREKTÖR: Jan Olde Riekerink

24 ERZİNCANSPOR: Ahmet Burgaz, Alparslan, Ahmet Kaan, Zeynel, Cebrail, Cenk Sarıtaş, Yasin, Safa, Ömer Serbest, Oğuz Küçük, Alihan

TEKNİK DİREKTÖR: Serdar Sabuncu