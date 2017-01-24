Galatasaray Erzincanspor maçı CANLI ANLATIM

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu son hafta maçında Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Anagold 24 Erzincanspor'la karşılaşıyor.

GALATASARAY - 24 ERZİNCANSPOR

STAT: TT Arena

HAKEM: Serkan Tokat

SAAT: 18.30

YAYIN: A2 TV

GALATASARAY: 3 - 2 :ERZİNCANSPOR

44. dakika: Galatasaray tehlikeli geldi. Podolski'nin sol kanattan yaptığı ortada Bruma'nın vuruşu yandan dışarıya gitti.

43. dakika: Oğuz sağ kanattan hareketlenen Yasin'i topla buluşturdu ancak Yasin ofsayt pozisyonunda.

42. dakika: Podolski ceza sahasına girmek üzereyken yerde kaldı ve faul bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

40. dakika: Cebrail savunmanın arkasına koşu yapan Yasin'i topla buluşturmak istedi ancak Yasin topu kontrol edemedi ve top dışarıya gitti.

39. dakika: Bruma'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Podolski sıfıra indikten sonra ortasını yaptı. Onun ortası kaleci Ahmet'te kaldı.

38. dakika: Gelişen Galatasaray atağında Sneijder ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşu kaleci Ahmet'te kaldı.

37. dakika: Galatasaraylı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

36. dakika: Ali Han sol kanattan topla birlikte ilerlemek isterken Ahmet'in müdahalesiyle yerde kaldı ve faul bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

35. dakika: Erzincanspor Galatasaray'ın 10 kişi kalmasının ardından daha fazla ön tarafa çıkmaya başladı.

34. dakika: Ahmet sağ kanatta hareketlenen Yasin'i topla buluşturmak istedi ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top Cenk'te kaldı.

33. dakika: Gelişen Erzincanspor atağında Cebrail'in sol kanattan yaptığı ortayı Ahmet karşıladı. Sonrasında hızlı gelişen Galatasaray atağında Podolski topu Sneijder'e aktaramadı.

32. dakika: de Jong bu kararın ardından hakeme uzun süre itirazda bulundu. Galatasaray kalan dakikalarda 10 kişi mücadele edecek.

31. dakika: Orta alanda Cenk'e faul yapan de Jong ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

30. dakika: Sneijder korneri paslı kullandıktan sonra ortasını yaptı ancak onun ortasını savunma karşıladı. Devam eden atakta çalımlarla ceza sahasına giren Bruma'nın vuruşu kalecide kaldı.

29. dakika: Linnes sol kanattan ortasını yapmak isterken savunma araya girdi ve top dışarıya gitti. Galatasaray korner kullanacak.

28. dakika: Erzincanspor oyuna yeniden başladı.

27. dakika: GOL! Gelişen Galatasaray atağında Linnes'in sol kanattan ortasında Podolski'nin vuruşu savunmadan geri döndü. Sonrasında ceza sahasında topu önünde bulan Rodrigues takımını yeniden öne geçirdi.

26. dakika: Galatasaray oyuna yeniden başladı.

25. dakika: GOL! Cenk serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Onun vuruşu barajdan sektikten sonra ceza sahasında topu önünde bulan Ahmet topu ağlara gönderdi.

24. dakika: Zeynel de Jong'un müdahalesiyle yerde kaldı. Konuk ekip tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacakk. de Jong müdahalenin ardından sarı kart gördü.

23. dakika: Gelişen Galatasaray atağında Sabri'nin sağ kanattan yaptığı ortayı savunma karşıladı.

22. dakika: de Jong Cenk'e faul yaptı. Erzincanspor kendi yarı alanından serbest vuruş kullanacak. de Jong bu müdahalenin ardından hakem tarafından uyarıldı. Erzincansporlu futbolcular serbest vuruşu paslı kullandıktan sonra kendi aralarında pas yapıyor.

21. dakika: Galatasaraylı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

20. dakika: Sneijder savunmanın arkasına koşu yapan Podolski'yi topla buluşturmak istedi ancak savunma zamanında araya girdi.

19. dakika: Galatasaray gole çok yaklaştı. Gelişen atakta Podolski'nin sol kanattan ortasında Rodrigues'in vuruşu üstten dışarıya gitti. Bu kez Erzincanspor tehlikeli geldi. Zeynel'in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topta Cenk'in vuruşu üstten dışarıya gitti.

18. dakika: Galatasaray gole çok yaklaştı. Gelişen atakta Podolski'nin sol kanattan ortasında Rodrigues'in vuruşu üstten dışarıya gitti.

17. dakika: Topla oynama oranları: Galatasaray %67 Erzincanspor %33 Erzincanspor. Golü bulmasının ardından bu dakikalarda önalanda pres yaparak topu kazanmaya çalışıyor.

16. dakika: Galatasaray oyuna yeniden başladı.

15. dakika: GOL! Gelişen Erzincanspor atağında Yasin uzaktan şansını denedi. Onun vuruşu Cenk'in üzerinden ağlarla buluştu.

14. dakika: Sneijder'e faul yapan Ömer sarı kart gördü.

13. dakika: Bu dakikalarda Galatasaray'ın her atağı tehlikeli oluyor.

12. dakika: Erzincanspor oyuna yeniden başladıktan sonra hızlı gelişen Galatasaray atağında Sneijder ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşu üstten dışarıya gitti. Galatasaray yine tehlikeli geldi. Ceza sahasında topla buluşan Bruma'nın şutu az farkla yandan dışarıya gitti.

11. dakika: Erzincanspor oyuna yeniden başladı.

10. dakika: GOL! Gelişen Galatasaray atağında Josue'nin pasıyla ceza sahası çizgisinde topla buluşan Podolski düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

10. dakika: Sneijder'in kullandığı kornerde savunma topu karşıladı. Devam eden atakta topu alan Sneijder bir kez daha ortasını yaptı. Onun ortasında de Jong'un vuruşu üstten dışarıya gitti.

9. dakika: Linnes sol kanattan ortasını yapmak isterken savunma araya girdi ve top dışarıya gitti. Galatasaray korner kullanacak.

8. dakika: Galatasaray gole çok yaklaştı. Gelişen atakta Josue'nin ceza sahası dışından şutu az farkla yandan dışarıya gitti.

7. dakika: Galatasaray yine tehlikeli geldi. Podolski'nin şutu savunmadan geri döndükten sonra ceza sahasında topu alan Linnes'in ortasında Bruma topu kontrol edemedi.

6. dakika: Garry Rodrigues sağ kanatta yerde kaldı. Galatasaray serbest vuruş kullanacak. Galatasaray tehlikeli geldi. Galatasaraylı futbolcular serbest vuruşu paslı kullandıktan sonra sağ kanatta topla buluşan Rodrigues'in ortasında Sneijder'in kafa vuruşu yandan dışarıya gitti.

5. dakika: Erzincanspor oyuna yeniden başladı.

4. dakika: GOL! Cebrail'in orta sahada yaptığı pas hatası sonrası topu alan Sneijder savunmanın arkasına koşu yapan Podolski'yi topla buluşturdu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Podolski topu ağlara gönderdi.

3. dakika: Galatasaray tehlikeli geldi. Gelişen ataktan topla birlikte ceza sahasına giren Bruma'nın şutu savunmaya çarparak kalecide kaldı

2. dakika: Gelişen Galatasaray atağında Linnes'in sol kanattan yaptığı orta savunmadan geri döndü.

1. dakika: Karşılaşmada ilk düdük çaldı. İki takıma da başarılar.

Maçtan Önce: Takımlar seremoni için sahaya çıkıyor. Karşılaşma öncesi İstiklal Marşımız...

GALATASARAY: Cenk, Sabri, Semih, Ahmet, Linnes, De jong, Josue, Bruma, Sneijder, Rodrigues, Podolski

YEDEKLER: Ahmet Şen, Yasin, Selçuk, Kerem, Cavanda, Soner, Birhan

TEKNİK DİREKTÖR: Jan Olde Riekerink

24 ERZİNCANSPOR: Ahmet Burgaz, Alparslan, Ahmet Kaan, Zeynel, Cebrail, Cenk Sarıtaş, Yasin, Safa, Ömer Serbest, Oğuz Küçük, Alihan

TEKNİK DİREKTÖR: Serdar Sabuncu