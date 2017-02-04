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Galatasaray elendi! Medipol Başakşehir çeyrek finalde
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Galatasaray elendi! Medipol Başakşehir çeyrek finalde

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur mücadelesinde Galatasaray'ı Mustafa Pektemek'in golleriyle 2-1 yenen Medipol Başakşehir adını çeyrek finale yazdırdı. Galatasaray'ın tek golü 90+2. dakikada Eren Derdiyok'tan geldi

Ziraat Türkiye Kupası'nda son üç yılın şampiyonu Galatasaray, Medipol Başakşehir karşısında kupaya erken havlu attı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'da oynanan ve ATV'den şifresiz yayınlanan mücadeleden 2-1 mağlup ayrılan Riekerink'in ekibi Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti.

Mustafa Pektemek'in 15 ve 27. dakikalardaki iki golüyle tur biletini kapan Abdullah Avcı'nın ekibi çeyrek finale yükseldi.

PODOLSKİ DİREĞE NİŞANLADI

G.Saray maça hızlı başladı. Henüz ilk dakika dolmadan Podolski'nin füzesi üst direkten döndü.

SNEİJDER SAKATLANDI

4. dakikada Galatasaray'da Wesley Sneijder kendini yere bıraktı ve kenara "beni değiştirin" dedi. Oyuna devam edemeyen Hollandalı yıldızın yerine Josue oyuna girdi.

BAŞAKŞEHİR'İN GOLÜ MUSTAFA PEKTEMEK'TEN

Başakşehir, 15. dakikada Mustafa Pektemek'in golüyle Galatasaray karşısında öne geçti. Visca'nın ortasında kaleci Cenk Gönen boşa çıktı. Mustafa Pektemek topu kafayla ağlara gönderdi.

G.SARAY SAVUNMASINDA ÜST ÜSTE HATALAR VE 2. GOL

De Jong'un kötü pasını Selçuk İnan kontrol edemeyince araya giren Doka topu ceza sahasındaki Mustafa Pektemek ile buluşturdu. Pektemek'in vuruşunda Sabri Sarıoğlu'na çarpan top havalanıp Galatasaray ağlarıyla buluştu ve Medipol Başakşehir bu golle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

ADEBAYOR OYUNDA

Başakşehir'in yeni transferi dünya yıldızı Emmanuel Adebayor da bu karşılaşmada yeni takımıyla ilk resmi maçına çıktı. Nijerya asıllı Togolu golcü, attığı 2 golle maçın yıldızı olan Mustafa Pektemek'in yerine 67. dakikada oyuna dahil oldu.

EREN DERDİYOK SKORU BELİRLEDİ

Mücadelenin 90+2. dakikasında Eren Derdiyok farkı 1'e indiren golü atıp Galatasaray'ı umutlandırsa da kalan kısa süre sarı kırmızılılara tur için yeterli olmadı. Sahadan 2-1 galip ayrılan Başakşehir çeyrek finale yükselen taraf oldu. Ziraat Türkiye Kupasında çeyrek ve yarı final müsabakalarının kura çekimi 7 Şubat salı günü yapılacak.

MAÇTAN NOTLAR

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Medipol Başakşehir'e konuk olan Galatasaray'ın kadrosundaki değişiklikler dikkati çekti. Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, ligde son oynanan Akhisar Belediyespor maçının kadrosunda 3 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü.

Sarı-kırmızılı teknik adam, Fernando Muslera, Hakan Balta ve Josue'nin yerine, Cenk Gönen, Ahmet Çalık ve Nigel de Jong'u görevlendirdi.

Galatasaray'da Muslera ve Hakan Balta maç kadrosunda yer almazken, Josue ise yedek soyundu.

KUPADA KALE YİNE CENK'E EMANET

Hollandalı teknik adam, Ziraat Türkiye Kupası maçlarında alışıla geldiği üzere kaleyi yine Cenk Gönen'e verdi.

Son 16 turu olması ve tek maç eleminasyon sistemine göre oynanması nedeniyle Fernando Muslera'nın görev alma ihtimali olduğu iddialarına karşın Riekerink, Cenk Gönen'i yine ilk 11'de oynattı.

Cenk, bu sezon Galatasaray'ın kupada sahaya çıktığı 7 maçta da 90 dakika görev almıştı.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE KADRO REVİZYONU

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray önünde önemli bir kadro değişikliği yaptı.

Avcı, ligde son oynanan Bursaspor maçının ilk 11'inde 6 değişikliğe gitti.

Bursaspor müsabakasının başlangıç kadrosunda yer alan Yalçın Ayhan, Eren Albayrak, Mahmut Tekdemir, Mossoro, Cengiz Ünder ve Mehmet Batdal bu kez ilk 11 dışında kaldılar. Bu oyuncuların yerlerine ise Bekir İrtegün, Ferhat Öztorun, Attamah, İrfan Can Kahveci, Doka ve Mustafa Pektemek, sahaya çıktı.

EMRE BELÖZOĞLU VE AHMET ÇALIK KORKUTTU

Müsabaka öncesi ısınma bölümünde Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu, Galatasaray'da ise Ahmet Çalık kısa süreli sakatlık yaşadı.
Isınma esnasında sağ ayak bileğinde ağrı hisseden Emre, ayakkabısını çıkarıp sağlık heyetini çağırırken, yapılan müdahalenin ardından çalışmasını sürdürdü.

Ahmet Çalık ise yine ısınma sırasında meydana gelen ağrısı nedeniyle çalışmayı bırakarak soyunma odasına gitti. Yapılan kontrollerinin ardından tekrar sahaya dönen sarı-kırmızılı oyuncu, kaldığı yerden devam etti.
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