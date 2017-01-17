Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Galatasaray Elazığspor'u rahat geçti
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Galatasaray Elazığspor'u rahat geçti

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu'nun 5. hafta karşılaşmasında Elazığspor, evinde Galatasaray'a 4-1 mağlup oldu.

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu'nun 5. hafta karşılaşmasında Elazığspor, evinde Galatasaray'a 4-1 mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR
9. dakikada ceza sahası dışında topu önüne alan Podolski, defansı geçerek şutunu çekti ve takımını öne geçiren golü kaydetti. 0-1
17. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Berk'in sert şutunu defans kornere çeldi.
19. dakikada sol kanattan gelen Youssef'un sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
25. dakikada Elazığspor ceza sahası içerisinde oluşan karambol sonrası topu önünde bulan Linnes'in sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
27. dakikada Galatasaray atağında ceza sahası içine giren Yasin Öztekin'in vuruşunda top kaleci Çağlar'da kaldı.
40. dakikada Bruma'nın sol kanattan verdiği pasta topla buluşan Josue'nin vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
48. dakikada Elazığspor'dan Timur'un kullandığı köşe vuruşunda kaleci topu çift yumrukla uzaklaştırdı ancak meşin yuvarlak Berk'in önüne düştü. Berk'in şutunda top üstten auta çıktı.
55. dakikada Binya'nın pasında sağ kanatta topla buluşan Berk'in ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak az bir farkla üstten auta çıktı.
58. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Eren, kaleciyi çalımladıktan sonra vuruşunda meşin yuvarlak rakip oyuncu Murat Kalkan'a çarparak kaleye girdi. 0-2
62. dakikada Elazığspor'un hatalı pası sonrası topla buluşan Josue ceza sahasına kadar giderek şutunu çekti, meşin yuvarlak kaleci Çağlar'da kaldı.
70. dakikada sol kanatta topla buluşan Bruma'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.
71. dakikada Timur'un pasında sağ kanatta topla buluşan Cajic kaleci ile karşı karşıya kalarak şutunu çekti. Meşin yuvarlağı kaleci Cenk güçlükle kornere çeldi.
73. dakikada Bruma'nın pasında top Podolski'ye çarparak Eren'in önünde kaldı. Eren'in vuruşunda top fileleri havalandırdı. 0-3
83. dakikada Podolski'nin müdahalesi ile Berk ceza sahası içinde yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Timur ağları sarstı. 1-3
86. dakikada Berk'in pasında topla buluşan Traore'nin sert şutunda kaleci meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.
88. dakikada Timur, ceza sahası önünde Berk'e pasını verdi. Berk'in vuruşunda top az farkla yandan dışarıya çıktı.
90. dakikada ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Bruma pasını Podolski'ye verdi. Podolski kendisinin ikinci, takımının 4. golünü kaydetti. 1-4

KÜNYE
Stat: Elazığ Atatürk
Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, İlker Takpak xx
Elazığspor: Çağlar Şahin Akbaba xx, Adem Alkaşi xx, Mehmet Ozan Tahtaişleyen xx, Murat Kalkan xx, Onur Güney xx , Berk Yıldız xx, Youssef xx, Mesut Saray (Traore dk. 74 x), Timur Bayram Özgöz xxx, Binya xx (Çağrı Ortakaya dk. 84 ?), Chehoudi x (Cajıc dk. 65 x)
Yedekler: Ahmet Sabri Fener, Hakan Bilgiç, Mehmet Yiğit, Tom
Teknik Direktör: Bayram Bektaş
Galatasaray: Cenk Gönen xx, Ahmet Çalık xx, Linnes x, Carole xx, Sabri Sarıoğlu xx, Selçuk İnan xx (Birhan dk. 62 xx), Josue xx, Bruma xxx, Podolski xxx, Yasin Öztekin xx (Rodrıgues dk. 46 xx), Eren Derdiyok xx (Sneijder dk. 74 x)
Yedekler: Batuhan Ahmet Şen, Berk İsamil Ünsal, Kerem Çalışkan, Soner Gönül
Teknik Direktör: Jan Olde Riekerink
Goller: Podolski (dk. 9 ve 90), Eren (dk. 58 ve 73) (Galatasaray), Timur (dk. 83 pen.) (Elazısğpor)
Sarı Kartlar: Podolski, Sneijder (Galatasaray)
(Halil İbrahim varlı- Hüseyin Kabukçu- Kamil Cankılıç/İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
İl Emniyet Müdürü Karaaslan'dan patlama açıklaması
Atlama kuleleri yeniden inşa edildi
'İnlerine gireceğiz' sözüne hakaret davası açan 6 kişi tutuklandı
Ankara'da doğalgaz patlaması: 3 yaralı
Ankara'da son dakika korkutan patlama!
Kılıçdaroğlu'ndan yeni anayasa tepkisi!
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Reina saldırganıyla birlikte yakalanan 3 kadının sırrı ortaya çıktı
Reina saldırganıyla birlikte yakalanan 3 kadının sırrı ortaya çıktı
Ankara'da son dakika korkutan patlama!
Ankara'da son dakika korkutan patlama!
Reina saldırganı yakalandı! İşte ilk fotoğrafı...
Reina saldırganı yakalandı! İşte ilk fotoğrafı...
Mehmet Aslan gözaltına alındı!
Mehmet Aslan gözaltına alındı!
Almanlardan şaşırtan Türkiye itirafı!
Almanlardan şaşırtan Türkiye itirafı!
Reina saldırganı Abdulkadir Masharipov İstanbul'da yakalandı!
Reina saldırganı Abdulkadir Masharipov İstanbul'da yakalandı!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
İl Emniyet Müdürü Karaaslan'dan patlama açıklaması
İl Emniyet Müdürü Karaaslan'dan patlama açıklaması
Atlama kuleleri yeniden inşa edildi
Atlama kuleleri yeniden inşa edildi
'İnlerine gireceğiz' sözüne hakaret davası açan 6 kişi tutuklandı
'İnlerine gireceğiz' sözüne hakaret davası açan 6 kişi tutuklandı
Ankara'da doğalgaz patlaması: 3 yaralı
Ankara'da doğalgaz patlaması: 3 yaralı
Ankara'da son dakika korkutan patlama!
Ankara'da son dakika korkutan patlama!
Kılıçdaroğlu'ndan yeni anayasa tepkisi!
Kılıçdaroğlu'ndan yeni anayasa tepkisi!
Antalyaspor Eto'o'suz çalıştı
Antalyaspor Eto'o'suz çalıştı
Galatasaray Elazığspor'u rahat geçti
Galatasaray Elazığspor'u rahat geçti
Elektrik telleri yandı, yolcular ölümden döndü
Elektrik telleri yandı, yolcular ölümden döndü
Ankara'da doğalgaz patlaması
Ankara'da doğalgaz patlaması
İstanbul’da terör operasyonu: 15 gözaltı
İstanbul’da terör operasyonu: 15 gözaltı
Borç yapılandırmada süreyi kaçıranlara müjde!
Borç yapılandırmada süreyi kaçıranlara müjde!

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English