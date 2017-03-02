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Galatasaray dünya devini devirdi
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Galatasaray dünya devini devirdi

Galatasaray Odeabank, THY Euroleague'in 24. haftasında Abdi İpekçi Spor Salonu'nda karşılaştığı İspanyol ekibi Real Madrid'i 87-84'lük skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla Madrid'in 9 maçlık galibiyet serisini de sona erdirdi.

Galatasaray Odeabank, THY Euroleague'in 24. haftasında Abdi İpekçi Spor Salonu'nda karşılaştığı İspanyol ekibi Real Madrid'i 87-84'lük skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla Madrid'in 9 maçlık galibiyet serisini de sona erdirdi.
Karşılaşmaya Galatasaray Odeabank; Micov, Göksenin, Sinan Güler, Daye ve Pleiss, Real Madrid ise Draper, Llull, Maciulis, Reyes ve Ayon ilk 5'i ile başladı. Göksenin'in 3 sayı çizgisinden bulduğu sayılara Llull karşılık verince, Madrid 10-6 öne geçti. Daha sonra Daye ve Micov'un sayılarıyla 12-2'lik seri yakalayan sarı-kırmızılılar, durumu 18-12'ye getirdi. Son bölümleri rahat geçen periyotu Galatasaray, Micov'un son saniyede turnikeden bulduğu sayıyla 25-20 önde tamamladı.
İkinci periyota pota altında etkili başlayan sarı-kırmızılılar; Pleiss ve Ege'nin bulduğu sayılarla skoru 32-26 yaptı. Hücumda Rudy Fernandez ile toparlanan Real Madrid, Carroll'un sayılarıyla 8-1'lik seri yaptı ve 34-33 öne geçti. Çekişmeli geçen son dakikalarda Deiebler ve Tyus ile basketler bulan Galatasaray, devreye 49-46 önde girdi.
Üçüncü çeyreğe hızlı başlayan sarı-kırmızılılar, Micov, Daye ve Pleiss'ın basketleriyle farkı 9'a çıkararak skoru 51-48'e getirdi. Daye'in etkili oyunuyla Galatasaray, farkı 14'e çıkardı ve 67-53 yaptı. Savunma sertliğini arttıran sarı-kırmızılılar, Madrid'e sayı şansı az tanırken, periyotu 73-60 önde tamamladı.
Son periyota hücumda etkili başlayan Madrid, Llull Doncic, Hunter'dan bulduğu sayılarla 21-7'lik seri yakalayarak 81-80 öne geçti. Son bölümleri karışıklı sayılarla çekişmeli geçen karşılaşmayı Galatasaray Odeabank, 87-84'lük skorla kazandı. Bu maçla birlikte sarı-kırmızılılar bu sezon 8. galibiyetini elde ederken, Madrid ise 6. mağlubiyetini aldı. Karşılaşmanın en skoreri Galatasaray Odeabank adına 20 sayı kaydeden Daye oldu.

-Karşılaşmanın notları

Galatasaray, Madrid'in serisini bitirdi
Galatasaray Odeabank, Real Madrid'i yenerek, İspanyolların 9 maçlık galibiyet serisine son verdi. Madrid en son mağlubiyetini Sırbistan deplasmanında Kızılyıldız'a karşı 82-70'lik skorla almıştı. Bu maçtan sonra oynadığı Anadolu Efes, CSKA Moskova, Maccabi Fox Tel Aviv, Zalgiris Kaunas, Brose Bamberg, EA7 Emporio Armani Milan, Baskonia, UNICS Kazan ve Darüşşafaka Doğuş maçlarından parkeden galip ayrılmıştı.

Kötü gidiş durdu
Galatasaray Odeabank'ta kötü gidiş, Real Madrid maçı ile durdu. Sarı-kırmızılılar, evinde Maccabi Fox Tel Aviv'i yendiği maçtan sonra oynadığı 4 Euroleague maçından 1 galibiyet çıkarmıştı. Sarı-kırmızılıların kötü serisi Real Madrid zaferiyle böylece sona erdi.

Abdi İpekçi'de yönetime tepki
Galatasaray'ın Euroleague maçında Real Madrid ile Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynadığı mücadelede yönetime tepki gösterildi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, futbol ve basketbol takımının aldığını kötü sonuçlardan dolayı yönetimi istifaya davet etti.

Ataman istifaya davet edildi
Galatasaray Odeabank'ın evinde oynadığı Real Madrid karşılaşmasında sarı-kırmızılı taraftarlar Başantrenör Ergin Ataman'a da tepki gösterdi. Bir grup taraftarlar alınan kötü sonuçlardan dolayı Ataman'ı istifaya davet ederken, bir başka grup ise istifa tezahüratlarını yapanlara tepki gösterdi.

Podolski ve Muslera'dan destek
Galatasaray'ın Real Madrid ile Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynadığı karşılaşmayı futbol takımı oyuncularından Muslera ile Japonya Ligi takımlarından Vissel Kobe'ye transfer olan Lukas Podolski de tribünden takip etti. Maç boyunca heyecanlı olan oyunculara sarı-kırmızılı taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Salon: Abdi İpekçi
Hakemler: Luigi Lamonica xx, Petros Papapetrou xx, Marko Juras xx
Galatasaray Odeabank: Micov xx 12, Fitipaldo x, Tyus xx 10, Ege xx 4,Pleiss xx 8, Daye xxx 20, Sinan Güler xx 6, Jon Diebler xxx 17, Göksenin Köksal xx 10
Başantrenör: Ergin Ataman
Real Madrid: Randolph xxx 16, Draper xx 6, Rudy Fernandez xx 8, Doncic xxx 13, Maciulis x 2, Reyes x, Ayon xx 10, Carroll xx 11, Hunter xx 6, Llull xx 10, Taylor x
Başantrenör: Pablo Laso
1. Periyot: 25-20 (Galatasaray Odeabank lehine)
Devre: 49-46 (Galatasaray Odeabank lehine)
3.Periyot: 73-60 (Galatasaray Odeabank lehine)
(Oğuzhan Ort /İHA)

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