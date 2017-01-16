Galatasaray'dan 'Semih Kaya' açıklaması

Galatasaray Kulübü, Atiker Konyaspor maçında sakatlanan Semih Kaya'nın sağ üst ön adale grubunda birinci derece zorlanma tespit edildiğini duyurdu.
Galatasaray Kulübü, Atiker Konyaspor maçında sakatlanan Semih Kaya'nın sağ üst ön adale grubunda birinci derece zorlanma tespit edildiğini duyurdu.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Futbolcularımızdan Semih Kaya'nın Spor Toto Süper Lig'de oynanan Atiker Konyaspor maçının ardından yapılan tetkikleri sonrasında sağ üst ön adale grubunda birinci derece zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.