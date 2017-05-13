Galatasaray'dan Bekir Özlü'ye tebrik

Galatasaray Kulübü, 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda erkekler 60 kilo kategorisinde ikinci olan Bekir Özlü'yü tebrik etti.
Galatasaray Kulübü, 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda erkekler 60 kilo kategorisinde ikinci olan Bekir Özlü'yü tebrik etti. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Judocumuz Bekir Özlü, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda erkekler 60 kilo kategorisinde ikinci olarak ülkemize gümüş madalya kazandırdı. Milli judocumuz, Faslı A.Hoummani ile karşılaştığı çeyrek final müsabakasını kazanarak yarı finalde Özbek D.Urozboev'le eşleşti. Rakibini altın skorda geçen Özlü finalde ise Azerbaycanlı Orkhan Safarov'la karşılaştı. Judocumuz, final müsabasını son saniyede kaybederek ikinci oldu" denildi.
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