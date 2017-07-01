Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Galatasaray, Slovakya'nın Samorin kentinde 2017-2018 sezonu yurt dışı kamp hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdürdü.
Galatasaray, Slovakya'nın Samorin kentinde 2017-2018 sezonu yurt dışı kamp hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, yediye üç dar alanda pas ve topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. İki gruba ayrılan takımda bir grup savunmada yer değiştirme ve pozisyon çalışması yaparken, diğer grup hücumda organizasyon çalışması üzerinde durdu. Daha sonra 10'a 10 iki takım halinde taktik ve pozisyon çalışması gerçekleştirildi. İdman, 10'a 10 jokerli topa sahip olma ve son bölümde orta ve sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandı. Sarı-kırmızılılar hazırlıklarını yarın saat 20.00'de sürdürecek.
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