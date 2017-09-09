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Galatasaray'da transfer sezonu hızlı geçti
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Galatasaray'da transfer sezonu hızlı geçti

Galatasaray, 2017-2018 sezonu yaz transfer döneminde 10 futbolcuyu kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, 10 futbolcudan 8'ini bonservisiyle, 1'ini bonservissiz ve 1'ini de kiralık olarak transfer etti.

Galatasaray, 2017-2018 sezonu yaz transfer döneminde 10 futbolcuyu kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, 10 futbolcudan 8'ini bonservisiyle, 1'ini bonservissiz ve 1'ini de kiralık olarak transfer etti.
Süper Lig'de 17 Haziran'da başlayan transfer sezonun 8 Eylül itibariyle sona ermesiyle geçen süreçde Galatasaray, çok hareketli günler geçirdi. Sarı-kırmızılılar yaz transfer döneminde 10 futbolcuyu kadrosuna kattı. Bu futbolculardan 1 tanesini kiralık olarak 1 tanesini de bonservis ödemeden transfer etti.

PERDE BELHANDA İLE AÇILDI
2017-2018 sezonu çalışmalarına erken başlayan Galatasaray, Haziran ayında kadrosuna ilk olarak Faslı futbolcu Belhanda'yı kadrosuna dahil etti. Sarı-kırmızılılar, Haziran ayında daha sonra Fransız golcü Bafetimbi Gomis ile Brezilyalı defans Maicon ile anlaştı. Sağ bek pozisyonundaki açığını Sevilla'nın Mariano ile güçlendiren Galatasaray, Osmanlıspor'dan da Senegalli Badou Ndiaye'yi aldı.

FEGHOULİ'NİN TRANSFER SÜRECİ UZUN SÜRDÜ
Orta sahasını Manchestr City'de forma giyen Brezilyalı deneyimli futbolcu Fernando ile kuvvetlendiren sarı-kırmızılılar, West Ham United FC'de oynayan Feghouli transfer için de bir hayli uğraştı. Yaklaşık 1 ay beklenen transfer sonucunda sarı-kırmızılılar, sonunda muradına erdi ve kadrosuna kattı. Galatasaray, defans bölgesinde de alternatifli bir kadro oluşturmak için eski futbolcusu Jason Denayer ile anlaştı.

SOL BEK İÇİN LATOVLEVİCİ ALINDI
Galatasaray, transfer döneminin son günlerine girilirken, sol bek transferi ile ilgili çalışmalar yaptı. Juventus'tan Ganalı futbolcu Kwadwo Asamoah'ı kadrosuna dahil etmek isteyen sarı-kırmızılılar, İtalyanların vermek istememesiyle bu transfer rafa kalktı. Asamoah için olumsuz yanıt alan Galatasaray, Kardemir Karabükspor'da forma giyen Rumen futbolcu Iasmin Latovlevici ile bu bölgeyi güçlendirdi. Sarı-kırmızılılar, son olarak da bonservisi elinde olan Fransız kaleci Cedric Carrasso alarak, transfer dönemini tamamladı.

SNEİJDER İLE YOLLAR ANLAŞILARAK AYRILDI
Takıma gelenler kadar, giden futbolcularda oldu. Bu futbolcular arasında Hollandalı yıldız futbolcu Wesley Sneijder'in takımda kalıp, kalmayacağı merak ediliyordu. Uzun bir süreç sonunda Sneijder ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı. Sarı-kırmızılılar; Luis Cavanda, Lionel Carole, Wesley Sneijder, Cenk Gönen, Sabri Sarıoğlu, Semih Kaya, Bruma, Lukas Podolski, Aurelien Chedjou ve Salih Dursun ile de yollarını ayırdı.

GALATASARAY'IN BU SEZON KADROSUNA KATTIĞI FUTBOLCULAR
Galatasaray'ın bu sezon kadrosuna kattığı futbolcular ve sözleşme detayları şöyle:
Belhanda (Dinamo Kiev): 4 yıllık
Gomis (Swansea City) :3 yıllık
Maicon (Sao Paulo): 4 yıllık
Mariano (Sevilla) : 3 yıllık
Fernando (Manchester City): 3 yıllık
Ndiaye (Osmanlıspor): 4 yıllık
Feghouli (West Ham United FC): 5 yıllık
Denayer (Manchester City): Kiralık
Latovlevici (Kardemir Karabükspor): 1 yıllık
Carrasco (Serbest): 1 yıllık
(Oğuzhan Ort/İHA)
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