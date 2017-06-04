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Galatasaray'da geleneksel pilav günü düzenlendi
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Galatasaray'da geleneksel pilav günü düzenlendi

Galatasaraylılar Derneğinin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Geleneksel Pilav Günü etkinliği, Galatasaray Lisesinde gerçekleşti.

Galatasaraylılar Derneğinin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Geleneksel Pilav Günü etkinliği, Galatasaray Lisesinde gerçekleşti.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 2. Başkan Cengiz Özyalçın, Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin ve Galatasaray Lisesi Müdürü Meral Mercan'ın da katıldığı 83. Geleneksel Pilav Günü'nde lisenin eski kuşak öğrencileri buluştu. Meral Mercan'ın açılış konuşmasıyla başlayan etkinlik, 50. yıl mezunları adına Mustafa Gencer'in konuşması ile devam etti. En yaşlı üye Ali Fuat Diriker yaş kütüğüne plaket çakarken Galatasaray Lisesi'nde 50. yılını dolduran mezunlara plaket verildi. Her yıl geleneksel olarak verilen ödüle ise bu yıl Şükrü Elekdağ layık görüldü.
Etkinlikte Galatasaray Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin'in ve Galatasaraylı eski futbolcuların forma giydiği Galatasaray Lisesi Veteran Takımı ile Galatasaray Veteran Takımı gösteri maçı gerçekleştirdi. Bu maçta Galatasaray Veteran Takımı 25 Mayıs 2017'de vefat eden Galatasaray'ın efsane başkanı Ali Tanrıyar anısına hazırlanan forma ile mücadele etti.

ÖZBEK: "NOSTALJİ DOLU BİR GÜN"
Pilav gününde açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, Galatasaray'ın bayram günü. Bütün eski mezunlar ait olduğu yuvada buluşuyor ve bayram niteliğinde geçiyor. Nostalji dolu; herkesin geçmişteki anılarını paylaştığı güzel bir gün. Tüm Galatasaraylılara kutlu olsun" açıklamasında bulundu.

ÖZYALÇIN: "BUGÜN GALATASARAY'IN ONUR GÜNÜ"
Cengiz Özyalçın ise, "Bugün Galatasaray'ın onur günü. Ben liseli olmamama karşın, onlara birlikte olmanın mutluluğu içindeyim" derken Galatasaray Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin de "Galatasaraylılar Derneği 1908'de kuruldu. İlerleyen tarihlerde de geleneksel pilav günleri başladı. Bu yıl da kutluyoruz. Ben aynı zamanda 50. yıl plaketi de aldım. Bu nedenle de mutluyum. Galatasaray Lisesi'nin veteran takımının da kaptanıyım" şeklinde konuştu.

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