Galatasaray'da gelenek Slovakya'da sürdü

Galatasaray'da 2000'li yılların başından beri devam eden alt yapı futbolcularının yurt dışı kampında saçlarının kesilmesi, Slovakya kampında da devam etti.

Galatasaray'da 2000'li yılların başından beri devam eden alt yapı futbolcularının yurt dışı kampında saçlarının kesilmesi, Slovakya kampında da devam etti.

Galatasaray, yeni sezon çalışmalarını Slovakya'da sürdürürken, bir geleneğini daha burada sürdürdü. 2000'lerin başından beri süre gelen gelenek olan sarı-kırmızılıların yurt dışı kampına katılan altyapı oyuncularının saçlarının kesilmesi ritüeli 2017-2018 yaz kampı için gidilen Slovakya'da da devam etti.

Bu sezon öncesi ilk kez yurt dışı kampına katılan Abdussamed Karnuçu, Recep Gül, Yunus Akgün ve Ozan Kabak'ın saçları yine altyapıdan yetişen Semih Kaya tarafından kesildi.

