Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 27 Şubat Pazartesi günü TT Arena'da Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 27 Şubat Pazartesi günü TT Arena'da Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Igor Tudor yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, antrenmanın ana bölümünde ise sekiz gruba ayrılarak ayak tenisi oynadı. Antrenman öncesi sarı-kırmızılıların defans oyuncusu Semih Kaya'nın 26. yaş günü kutlandı.

Galatasaray, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

