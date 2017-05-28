'Galatasaray'da bunun böyle olmasını isteyenler vardı'

Galatasaray Adası'nda devam eden yıkım çalışmalarını yakından takip etmek için Kuruçeşme'ye gelen Galatasaray Hukuk İşleri eski Yöneticisi Sedat Doğan, 'Galatasaray kulübünde bunun böyle olmasını isteyen insanlar vardı. Dava açtılar, yıkın buraları diye. Yıkılıyor işte' dedi.

Galatasaray Adası'nda devam eden yıkım çalışmalarını yakından takip etmek için Kuruçeşme'ye gelen Galatasaray Hukuk İşleri eski Yöneticisi Sedat Doğan, "Galatasaray kulübünde bunun böyle olmasını isteyen insanlar vardı. Dava açtılar, yıkın buraları diye. Yıkılıyor işte" dedi.

Kuruçeşme'de bulunan Galatasaray Adası'nda sabah erken saatlerde yıkım çalışmaları başlamıştı. Yoğun güvenlik önlemleri altında devam eden yıkım çalışmalarını yakından takip etmek isteyen Galatasaray Hukuk İşleri eski Yöneticisi Sedat Doğan, Kuruçeşme'ye geldi. Kıyıdan adada yapılan çalışmaları izleyen Doğan, durumu bu sabah haber aldığını söyledi. Galatasaray kulübünde yıkım kararı alınmasını isteyen insanlar olduğunu belirten Doğan, "Dava açtılar, yıkın buraları diye. Yıkılıyor işte" şeklinde konuştu.



"GALATASARAY KULÜBÜNDE BUNUN BÖYLE OLMASINI İSTEYEN İNSANLAR VARDI"

Galatasaray Hukuk İşleri eski Yöneticisi Sedat Doğan, "Söyleyecek bir şey yok arkadaşlar durum belli yani. Sonuçta hukuka göre bir işlem yapılıyor. Galatasaray kulübünde bunun böyle olmasını isteyen insanlar vardı. Dava açtılar, yıkın buraları diye. Yıkılıyor işte. Benimde haberim sabah oldu. Ne kadarı yıkılıyor diye bakmaya geldim. Tamamı mı yıkılıyor bir bölümü mü bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

(Doğan Can Cesur / İHA)