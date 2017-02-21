Galatasaray'da Bruma krizi

Galatasaray'da Portekizli yıldız Bruma'nın antrenmanda yedek takımda denendiği için Tudor'a kızdığı ve kadro dışı kaldığı öğrenildi. Oyuncu Tudor'dan özür dilese de para cezasından kurtulamayacak.

Galatasaray'da Portekizli yıldız Bruma'nın antrenmanda yedek takımda denendiği için Tudor'a kızdığı ve kadro dışı kaldığı öğrenildi. Oyuncu Tudor'dan özür dilese de para cezasından kurtulamayacak.

Sarı-kırmızılı takım Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken, en çok konuşulan Bruma'nın kadroya alınmaması oldu. Galatasaray yeni teknik direktörü Igor Tudor ile ilk maçına Çaykur Rizespor deplasmanında çıktı. Mücadele öncesi Bruma'nın kadroda yer alamaması gündeme bomba gibi düştü.



NEDEN KADRO DIŞI KALDI ?

22 yaşındaki genç yıldızın antrenmanda yedek takımda denenmesine kızdığı ve "Canım sıkkın. Rize'ye gelmeyeceğim" dediği iddia edildi. Tudor'un, ayağının tozuyla genç yıldızla konuştuğu ve defansif anlamda zayıf kaldığı yönündeki uyarısına da Bruma'nın içerlediği belirtildi. Genç oyuncu, Tudor'un uyarıları ve antrenmanda yedek takıma alınmasından sonra sahada isteksiz tavırlar sergiledi ve Rize'ye gitmeyeceğini söyledi. Yaşananların ardından Bruma kadro dışı bırakıldı.



TUDOR NE DEMİŞTİ ?

Çaykur Rizespor maçının ardından Bruma ile ilgili sorular üzerine konuşan Teknik Direktör Igor Tudor, "Bruma sevdiğim bir oyuncu ama genç olduğunu unutmamak lazım. Bir hata yaptı ve İstanbul'da kaldı. Pazartesi aramıza dönecek" ifadelerini kullanmıştı.



ÖZÜR DİLEDİ AMA...

Çaykur Rizespor maçı öncesi antrenmanda sergilediği tavırlarla kadro dışı bırakılan Bruma, Teknik Direktör Igor Tudor'dan özür diledi. Ancak buna rağmen yönetimin Portekizli oyuncuyu cezasız bırakmayacağı gelen bilgiler arasında. Sarı-kırmızılı yönetimin TT Arena'daki yönetim kurulu toplantısının ardından Bruma'ya para cezası vermesi bekleniyor.

