Galatasaray'da 3.'lük hesapları

Süper Lig'in son haftasında Galatasaray, Atiker Konyaspor ile 32. kez karşılaşacak. Geride kalan 31 maçta sarı-kırmızılıların 24'e 5 üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig'in son haftasında Galatasaray, Atiker Konyaspor ile 32. kez karşılaşacak. Geride kalan 31 maçta sarı-kırmızılıların 24'e 5 üstünlüğü bulunuyor.

Galatasaray, Süper Lig'in 34. ve son haftasında yarın saat 17.00'de Türk Telekom Stadyumu'nda Atiker Konyaspor ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, 19 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 4 beraberlik sonucunda topladığı 61 puanla averajla 4. sırada bulunuyor. Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Medipol Başakşehir'i penaltılarda mağlup ederek zafere ulaşan Konyaspor, İstanbul'a moralli geliyor.



32. RANDEVU

Galatasaray ile Atiker Konyaspor, bugüne kadar 31 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlardan sarı-kırmızılılar 24 kez sahadan galip ayrılırken, yeşil-beyazlılar ise sadece 2 kez kazanabildi. 5 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Geride kalan 31 karşılaşmada Galatasaray rakip fileleri 64 kez havalandırırken, Konyaspor ise 17 gol kaydetti. Ligin ilk yarısında Konya'da oynanan mücadeleyi sarı-kırmızlılar 1-0 kazanmıştı.



GALATASARAY'DA 3.'LÜK HESAPLARI

Galatasaray'ın ligi üçüncü bitirmesi için Atiker Konyaspor'u mağlup etmesi, 3. sırada bulunan Fenerbahçe'nin de Adanaspor deplasmanında puan kaybetmesi gerekiyor. Fenerbahçe, Adanaspor'u yenerse, Galatasaray her sonuçta dördüncü sırada kalacak. Aslan, ligi 3. ya da 4. Sırada bitirse de UEFA Avrupa Ligi'nde ön eleme oynayacak. Sarı-kırmızılılar, ligi dördüncü sırada bitirirse, Süper Lig tarihinde ilk defa üst üste iki sezonu da ilk üç dışında tamamlamış olacak.

İki takım arasında oynanacak mücadeleyi Halis Özkahya yönetecek. Özkahya'nın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz, Hakan Yemişken yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.

(Oğuzhan Ort / İHA)