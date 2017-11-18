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Galatasaray bu sezon 2. yenilgisini aldı
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Galatasaray bu sezon 2. yenilgisini aldı

Galatasaray, Medipol Başakşehir mağlubiyetiyle bu sezonki ikinci yenilgisini aldı.

Galatasaray, Medipol Başakşehir mağlubiyetiyle bu sezonki ikinci yenilgisini aldı.
Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşı karşıya geldiği Medipol Başakşehir'e 5-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, Başakşehir yenilgisiyle bu sezonki ikinci mağlubiyetini aldı. Ligdeki ilk mağlubiyetini 10. haftada Trabzonspor deplasmanında alan Galatasaray, yine bir deplasman maçından 3 puansız ayrıldı. Şampiyonluk yolunda kötü bir sonuç alan Aslan, bu karşılaşma ile Başakşehir ile aynı puanda zirvede kaldı.

İLK KEZ 2'DEN FAZLA GOL YEDİ
Galatasaray, Başakşehir maçında bu sezon bir ilki de yaşadı. Sarı-kırmızılılar, bu müsabaka öncesinde ligde kalesinde toplam 9 gol görmüştü. Aslan, Başakşehir karşılaşmasıyla ligde ilk kez 2 golden fazla kalesini kapatamadı ve 5 golü filelerinde gördü. Sarı-kırmızılılar, bu sezon Trabzonspor ve Kardemir Karabükspor maçlarında 2 gol yemişti.+
(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
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