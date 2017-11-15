15.11.2017 16:46 Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra takım halinde savunmada pozisyon alma çalışmaları üzerinde durulurken, hemen ardından koordinasyon hareketleri gerçekleştirildi. Antrenmanın devam eden bölümünde önce belirli bir bölgede hareketli topa sahip olma çalışması gerçekleştiren futbolcular, daha sonra hedefli topa sahip olma çalışmasıyla idman devam etti. Ana bölümde ise 11'e 11 taktik ağırlıklı çift kale maç yapıldı.

Galatasaray, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına yarın akşam saat 18.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.



