Galatasaray Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri yapıldı. Ardından yediye üç iki grup halinde dar alanda topa sahip olma ve pas çalışması gerçekleştirildi. Aytemiz Alanyaspor'a karşı 90 dakika forma giyen oyuncular, antrenmanın bu bölümünden sonra koşuyla günü tamamladı. Diğer oyuncular ise çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.

Cenk Gönen, takımdan ayrı kendisine hazırlanan özel program dahilinde çalıştı. Hollanda Milli Takımı'nın Fas ile oynayacağı dostluk maçı için milli takımının kampına katılan Wesley Sneijder, antrenmanda yer almadı.

Galatasaray, Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 11.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

