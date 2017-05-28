Galatasaray Antalya'da

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Galatasaray, Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Galatasaray, Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na geldi.

Türk Hava Yolları'na ait uçakla saat 16.20'de Gazipaşa Alanya Havalimanı'na iniş yapan sarı-kırmızılılar, taraftarın yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Selçuk İnan, terminal binası önünde bekleyen engelli bir taraftarla yakından ilgilendi. Formasını imzalayan İnan, engelli taraftarın üzerindeki eşofmanı istemesi üzerine eşofmanını çıkartarak taraftara verdi ve birlikte fotoğraf çektirdi.

Galatasaray kafilesi kendilerini bekleyen otobüse binerek kalacakları otele doğru yola çıktı. Futbolcuları görme hayalı kuran çok sayıda taraftar ise hayal kırıklığına uğradı.

Alanyaspor-Galatasaray maçı Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

(Ahmet Mervan Taş/İHA)