Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Galatasaray Antalya'da
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Galatasaray Antalya'da

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Galatasaray, Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Galatasaray, Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na geldi.
Türk Hava Yolları'na ait uçakla saat 16.20'de Gazipaşa Alanya Havalimanı'na iniş yapan sarı-kırmızılılar, taraftarın yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Selçuk İnan, terminal binası önünde bekleyen engelli bir taraftarla yakından ilgilendi. Formasını imzalayan İnan, engelli taraftarın üzerindeki eşofmanı istemesi üzerine eşofmanını çıkartarak taraftara verdi ve birlikte fotoğraf çektirdi.
Galatasaray kafilesi kendilerini bekleyen otobüse binerek kalacakları otele doğru yola çıktı. Futbolcuları görme hayalı kuran çok sayıda taraftar ise hayal kırıklığına uğradı.
Alanyaspor-Galatasaray maçı Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.
(Ahmet Mervan Taş/İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Günün özeti
Galatasaray Antalya'da
Kosheleva resmen Galatasaray'da
ABD: Uluslararası uçuşlarda laptop yasaklanabilir
Öfkeli fil safaricileri kovaladı
Dünya Offshore Şampiyonası tamamlandı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Hurma alacaklar dikkat! Büyük oyun...
Hurma alacaklar dikkat! Büyük oyun...
'FETÖ ile bağı olanlar AK Parti'den ayıklanacak!'
'FETÖ ile bağı olanlar AK Parti'den ayıklanacak!'
Son dakika! Ege'de korkutan deprem
Son dakika! Ege'de korkutan deprem
Fenerbahçe Trabzon derbisi berabere bitti! 1-1
Fenerbahçe Trabzon derbisi berabere bitti! 1-1
Galatasaray Adası yıkılıyor!
Galatasaray Adası yıkılıyor!
Van'da terör operasyonu: 10 terörist öldürüldü
Van'da terör operasyonu: 10 terörist öldürüldü
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Günün özeti
Günün özeti
Galatasaray Antalya'da
Galatasaray Antalya'da
Kosheleva resmen Galatasaray'da
Kosheleva resmen Galatasaray'da
ABD: Uluslararası uçuşlarda laptop yasaklanabilir
ABD: Uluslararası uçuşlarda laptop yasaklanabilir
Öfkeli fil safaricileri kovaladı
Öfkeli fil safaricileri kovaladı
Dünya Offshore Şampiyonası tamamlandı
Dünya Offshore Şampiyonası tamamlandı
Hırsızlık zanlısı market sahibini öldürdü
Hırsızlık zanlısı market sahibini öldürdü
İçişleri Bakanı Soylu, Kato Dağı’nda operasyon bölgesinde
İçişleri Bakanı Soylu, Kato Dağı’nda operasyon bölgesinde
ABD'de silahlı saldırı: 8 ölü
ABD'de silahlı saldırı: 8 ölü
Erdoğan büyük üzüntü duyuyorum diyerek anlattı
Erdoğan büyük üzüntü duyuyorum diyerek anlattı
Bitlis'te 1 ton EYP imha edildi
Bitlis'te 1 ton EYP imha edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek için dakikalarca ağladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek için dakikalarca ağladı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English