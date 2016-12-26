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Galatasaray Alanya'yı dağıttı! 5-1
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Galatasaray Alanya'yı dağıttı! 5-1

Sneijder’in ‘canavar gibi’ oynadığı maçta G.Saray gol şov yaptı. Aytemiz Alanya’yı 5-1 yenen Cimbom’un beş golünde de Hollandalı süper starın payı vardı.

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor karşısında şaşalı bir galibiyete imza atarak hem tribündeki taraftarlarının yüzünü güldürdü hem de şampiyonluk yarışından kopmaya niyeti olmadığını gösterdi: 5-1. Osmanlıspor ve Tuzla karşılaşmalarının ardından hoca adayları ve yeni transfer adayları havada uçuşsa da eleştirilen G.Saray, Alanya galibiyetiyle 33 puana ulaştı ve geçen sezonun 4 puan önünde ilk yarıyı tamamladı.

3 PUAN GERİDE

Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezon 16. haftada 29 puan toplamış 34 gol atıp 20 gol yerken, bu sezon 30 gol atıp kalesinde 16 gol gördü. Cimbom, bu sezon büyük övgü alan lider Başakşehir'den 3, Beşiktaş'tan ise 2 puan geride 16 haftayı geçti. Ayrıca Kadıköy'de mağlup olduğu Fenerbahçe'ye 5 puan fark (maç fazlasıyla) attı.

RÜŞTÜNÜ İSPATLADI

Aytemiz Alanyaspor karşısında alınan bol golle galibiyet; takıma ve taraftarlara hava getirirken sık sık "Hoca değil" suçlamalarına maruz kalan teknik direktör Jan Olde Riekerink'in de koltuğunu korumasını sağladı. Yönetimin, medya ve taraftarlardan gelen eleştiri ve tepkilere rağmen arkasında durduğu Hollandalı hoca ikinci yarıda da takımın başında olacak.
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