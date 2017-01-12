12.01.2017 17:31 Galatasaray Ahmet Çalık'ı açıkladı

Galatasaray, Gençlerbirliği'nde forma giyen Ahmet Çalık'ın transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı. Galatasaray, Gençlerbirliği'nde forma giyen Ahmet Çalık'ın transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüp, Ahmet Çalık transferi için futbolcu ve kulübü Gençlerbirliği ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi. Galatasaray'dan yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ahmet Yılmaz Çalık'ın Kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve Gençlerbirliği Spor Kulübü Derneği ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.



