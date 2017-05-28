Galatasaray Adası'nda yıkım çalışmaları yeniden başladı
Galatasaray Adası'nda iş makinesinin arızalanması nedeniyle yarım kalan yıkım çalışmaları yeniden başladı.
Galatasaray Adası'nda iş makinesinin arızalanması nedeniyle yarım kalan yıkım çalışmaları yeniden başladı. Kuruçeşme'de bulunan Galatasaray Adası'nda sabah erken saatlerde yıkım çalışmaları başlamıştı. Yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan yıkıma iş makinesinin arızalanması nedeniyle ara verilmişti. Yeni bir iş makinesi getirilmesinin ardından yıkım çalışmaları tekrar başladı. (Doğan Can Cesur / İHA)
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