Galatasaray Adası'nda yıkım çalışmaları sona erdi

Galatasaray Adası'nda sabah saatlerinde başlatılan yıkım çalışması sona erdi. İş makinelerinin adadan ayrıldığı görülürken çalışmaları yakından görmek için Kuruçeşme'ye gelen Galatasaray'ın eski Başkanı Faruk Süren, 'Böyle bir kararın olduğunu ve itiraz edildiğini biliyordum ama bunun bu safhaya getirildiğini bilmiyordum. Üzücü bir hadise' dedi.

Galatasaray Adası'nda sabah saatlerinde başlatılan yıkım çalışması sona erdi. İş makinelerinin adadan ayrıldığı görülürken çalışmaları yakından görmek için Kuruçeşme'ye gelen Galatasaray'ın eski Başkanı Faruk Süren, "Böyle bir kararın olduğunu ve itiraz edildiğini biliyordum ama bunun bu safhaya getirildiğini bilmiyordum. Üzücü bir hadise" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından Galatasaray Adası'nda saat 07.00 sıralarında yıkım çalışması başlatılmıştı. Yoğun güvenlik önlemleri altında saatlerce devam eden yıkım çalışmaları sona erdi. Yıkım çalışmalarında kullanılmak üzere gemiyle adaya taşınan iş makineleri tekrar "Heybeliada" isimli gemiye yüklenerek karaya taşındı. İş makinelerinin ardından deniz polisi ve zabıta ekiplerinin de adadan ayrıldığı görüldü.

Yıkım çalışmalarını yakından görmek isteyen Galatasaray'ın eski Başkanı Faruk Süren ise Kuruçeşme'ye geldi. Kıyıdan çalışmaları izleyen eski başkan, durumun yıkım safhasına gelmiş olmasının çok üzücü olduğunu söyledi. Eski Başkan Süren, "Ben böyle bir kararın olduğunu itiraz edildiğini biliyordum ama bunun bu safhaya getirildiğini bilmiyordum. Üzücü bir hadise. Bir ihtilaf kiracıyla ve de şimdi belediye yıkım kararı almış olabilir mahkemeler var. O süreçleri biliyorum ama bu safhaya gelmiş olması çok üzücü. Duydum ve durumu görmek için geldim" şeklinde konuştu.

(Doğan Can Cesur / İHA)