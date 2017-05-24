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Galatasaray'a transfer yasağı geliyor
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Galatasaray'a transfer yasağı geliyor

Galatasaray'ın eski futbolcusu Olcan Adın, UÇK'da (Uyuşmazlık Çözüm Kurulu) sarı-kırmızılı kulübe açtığı davayı kazandı.

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Olcan Adın'ın açtığı dava sarı-kırmızılı ekibin aleyhine sonuçlandı. Galatasaray, Olcan Adın'a 30 Haziran 2017'ye kadar Olcan'a 2.9 milyon euro ödemezse transfer yasağı alabilir.

G.SARAY 2.9 MİLYON EURO ÖDEMEK ZORUNDA

Galatasaray'ın 2 yıllık kontratı bulunan futbolcunun sözleşmesini 29 Ağustos 2016'da, transferin son gününde feshetmesi pahalıya mal oldu. Şimdi sarı kırmızılı kulüp, eski futbolcusuna 30 Haziran 2017'ye kadar 2.9 milyon euro peşin tazminat ödemek zorunda.

Şoke eden sonuç bununla da kalmadı. Galatasaray Olcan Adın davası nedeniyle transfer yasağı alma tehlikesi ile de karşı karşıya kaldı.
29 Ağustos 2016'da Galatasaray ile 2 yıllık sözleşmesi bulunmasına karşın kontratı feshedilen Olcan, UÇK'ya başvurdu. 2 yıl için toplam 3.7 milyon euroluk imza altında garanti parası bulunan Olcan, rakamın ödenmesini talep etti.

Olcan'ın kontratına göre 2016-17 sezonu için 1.8 milyon euroluk alacağı 15 Ağustos 2016 tarihli döviz kuruna göre ödenecekti. Euro bu tarihte 3,3 TL olduğu için Galatasaray'ın ödeyeceği rakam 5 milyon 940 bin TL olarak belirlendi. Bu da güncel kura göre yaklaşık 1.5 milyon euro yapıyor.

G.Saray'ın ödeyeceği rakama Olcan'ın 2017-18 sezonu için 1.9 milyon euro güncel kura göre alacağı da eklendi.

TRANSFER YASAĞI GELEBİLİR

UÇK'da ayrıca, 6 ay kulüpsüz kalan ve Ocak 2017'de Akhisar ile anlaşan Olcan'ın, 500 bin eurodan 1 yıllığına imzaladığı kontrat bedeli, G.Saray'dan alacağından düşüldü.

Sonuç olarak Olcan, Galatasaray'dan güncel kura göre tam 2.9 milyon euro almaya hak kazandı. G.Saray'a eski oyuncusuna parayı ödemesi için 30 Haziran 2017'ye kadar süre verildi.

Galatasaray Kulübü, 30 Haziran 2017'ye kadar Olcan'a, 2.9 milyon euroyu ödemezse kulübe transfer yasağı gelebileceği öğrenildi.

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