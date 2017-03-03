Galatasaray'a Sneijder şoku

Galatasaray'da dün yapılan antrenmanda sakatlanan Wesley Sneijder'in 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Galatasaray'da dün yapılan antrenmanda sakatlanan Wesley Sneijder'in 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dünkü antrenmanlarla sürdüren Sneijder, ağrıları nedeniyle çalışmayı yarıda bırakmıştı. Bugün sabah saatlerinde MR'ı çekilen yıldız futbolcunun adalesinde zorlanma tespit edildiği ve 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Buna göre; Hollandalı yıldız Antalyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında görev alamayacak.

