Galatasaray'a Kayserispor şoku! 2-1

Türk Telekom Arena'da kar yağışı altında oynana mücadelede Galatasaray pozisyon üretmekte zorlandı. Sneijder ve Selçuk'un yokluğunda atakları olgunlaştıramayan sarı-kırmızılılar, bu sezon yumuşuk karnı olan hava toplarından 2 gol yiyerek mücadeleden mağlup ayrıldı ve rakiplerinin puan kaybettiği haftada fırsat tepti.

Bu sonuçla Galatasaray 39 puanda kaldı ve 3. sıradaki yerini korudu. Son haftaların flaş takımlarından olan Kayserispor ise puanını 19 yaptı ve 16. sıraya yükseldi.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI KADROSUNDA 5 DEĞİŞİKLİK

Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turundaki Medipol Başakehir maçının başlangıç kadrosunda 5 değişiklikle Kayserispor karşısına çıktı.

Hollandalı teknik adam, kupa müsabakasının ilk 11'inde yer alan isimlerden, sakatlıkları bulunan Sneijder, Selçuk İnan ve Carol'ün yanı sıra Ahmet Çalık ile Cenk Gönen'i de bu maçta düşünmedi.

Kaleyi yine Muslera'ya emanet eden ve Cenk Gönen'i yedek soyunduran Riekerink, ağrıları geçen Hakan Balta'yı yeniden 11'e alıp, Ahmet Çalık'a yedekler arasında yer verdi.

SOL BEK LİNNES'E EMANET

Galatasaray'ın Norveçli savuna oyuncusu Martin Linnes, Kayserispor karşısında sol bekte görev yaptı.

Carole'ün sakatlığı sonrası şans bulan Linnes, özellikle sol bekteki performansıyla dikkatleri çekmişti.

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Medipol Başakşehir karşılaşmasının ikinci yarısında oyuna girmesinin ardından performansı beğeni toplayan Norveçli oyuncu, Eren Derdiyok'un golünde asisti yapan isim olurken, Kayserispor karşılaşmasında ilk 11'de yerini aldı.

KAR YAĞIŞI ALTINDA OYNANDI

Galatasaray-Kayserispor karşılaşması oldukça soğuk bir havada ve zaman zaman etkili olan kar yağışı altıda oynandı.

Müsabakanın başlangıcında hava sıcaklığı 1 dereceye kadar düşerken, kar yağışı da bazı bölümlerde etkili oldu.

Öte yandan, Türk Telekom Arena tribünlerinde boşluklar dikkati çekerken, müsabakayı izlemeye yaklaşık 20 bin sarı-kırmızılı taraftar geldi. Yine yaklaşık 150 kişilik Kayserispor taraftarı da kendilerine ayrılan bölümden müsabakayı takip etti.

UMUT BULUT, GALATASARAY'A KARŞI

Galatasaray'ın eski futbolcusu Umut Bulut, Kayserispor formasıyla eski takımına karşı sahaya çıktı.

Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın ilk 11'de tercihi olan Umut, 4 sezon formasını giydiği Galatasaray'a karşı Türk Telekom Arena'da takımının gol silahı oldu.