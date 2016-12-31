31.12.2016 17:12 Galatasaray'a bir darbe de Cavanda'dan

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Luis Cavanda, en az 4 hafta takımını yalnız bırakacak. Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Luis Cavanda, en az 4 hafta takımını yalnız bırakacak.

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu son maçında Galatasaray'ın Tuzlaspor'u konuk ettiği karşılaşmada arka adalesinden sakatlanan Luis Cavanda'nın, 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten oyuncunun sakatlığıyla ilgili yapılan açıklamada, "Karşılaşmanın ardından yapılan tetkiklerinde oyuncumuzun üst arka adale grubunda ikinci derece kas zorlanması ve kısmi kas hasarı tespit edilmiştir. Luis Pedro Cavanda'nın tedavisine oluşturulan tedavi protokolü çerçevesinde başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.



