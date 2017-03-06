Galatasaray 90+6'da kazandı

Aslan, Antalyaspor'u 90+6'da Eren Derdiyok'un bulduğu golle 3-2 mağlup etti.

Aslan, Antalyaspor'u 90+6'da Eren Derdiyok'un bulduğu golle 3-2 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasının kapanış maçında Galatasaray, Antalyaspor'a konuk oldu. Sarı kırmızılı ekip, Bruma ve Eren Derdiyok'un golleriyle 2-0 öne geçse de ev sahibi ekip mücadeleyi bırakmadı ve skor 2-2'ye geldi. 84. dakikada Bruma'nın ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktığı maçta son sözü 90+6. dakikada yine Eren Derdiyok söyledi. Eren'in kafa golüyle Galatasaray sahadan 3-2 galip ayrıldı.



MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Bruma sol kanattan taşıdığı topla ceza sahası kale çizgisine iner inmez yerden ortasını gönderdi. Topu önünde bulan Josue'nın defansa rağmen yaptığı vuruşu kaleci kurtardı.

7. dakikada Diego'nun defansın arkasına attığı pasla ceza sahasına giren Mbilla'nın şutu defansa da çarparak az farkla üstten auta gitti.

24. dakikada Bruma, Josue ile yaptığı verkaç sonrasında ceza alanında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bekletmeden sağ ayağıyla yaptığı vuruşta top kalecinin sağından ağlara gitti. 0-1

28. dakikada Celutska'nın ceza sahasına ortasında defansın uzaklaştırdığı topu önünde bulan Dieogo'nun sert şutu üstten auta gitti.

36. dakikada Josue'nin pasında kaleyi karşıdan gören noktada topla buluşan Eren Derdiyok'un sert şutu kalecinin üzerinden ağlarla buluştu. 0-2

44. dakikada Chedjou'nun ayağından kaptığı topta kaleci ile karşı karşıya kalan Mbilla, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

53. dakikada Danilo, sağ kanattan taşıdığı topla kale çizgisine indi, alı pas üzerine yerden kestiği ortayı Deniz Kadah ağlara gönderdi. 2-2

61. dakikada sağ kanattan Josue'nin korner vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Chedjou'nun kafası az farkla yandan auta çıktı.

64. dakikada Yasin'in sağ kanattan ceza sahası içine kestiği ortada arka direkte topla buluşan Bruma'nın plase vuruşu sağ kale direğine çarparak oyun alanına döndü.

80. dakikada Emre Güral'ın havalandırdığı pasla topla buluşan Danilo, kaleciyi sol çaprazdan geçtikten sonra boş kaleye attığı şutunda gol çizgisi üzerinden Semih topu çıkardı.

85. dakikada Bruma, Zeki Yıldırım'a kaldırdığı tehlikeli ayak sonucu gördüğü ikinci sarı karttan, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

90+5. dakikada kazanılan serbest vuruşta Selçuk'un penaltı noktası üzerine ortasında Eren kafayla topu ağlara gönderdi. 2-3



---KÜNYE---

Stat: Antalya

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Baki Tuncay Akkın xx, Serkan Olguncan xx

Antalyasppor: Fornezzi x, Sakıp xx, Diego xx (Kenan Horic dk. 78 x), Chico xx, Celutska xx, Salih x (Zeki dk. 46 xx), Charles xx, Danilo xx, Deniz Kadah x, Serdar Özkan x (Emre Güral dk. 75 x), Mbilla xx

Yedekler: Ferhat, Makoun, Sandro, Drole

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Galatasaray: Muslera xx, Carole x (Linnes dk. 64 x), Ahmet xx, Chedjou xx, Semih xx, Tolga xx, Selçuk x, Josue xx (Rodrıgues dk. 75 xx), Yasin xx, Bruma xxx, Eren xxx

Teknik Direktör: Igor Tudor

Yedekler: Cenk, Hakan, Cavanda, Sabri, Sinan

Teknik Direktör: Igor Tudor

Goller: Bruma (dk. 24), Eren Derdiyok (dk. 36 ve 90+5) (Galatasaray), Mbilla (dk. 44), Deniz Kadah (dk. 53) (Antalyaspor)

Kırmızı kart: Bruma (dk. 85) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Bruma,Tolga (Galatasaray), Sakıb, Chico (Antalyaspor)

