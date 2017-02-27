Galataaraylı taraftarlardan yönetime tepki

Galatasaray'ın Beşiktaş'a mağlup olmasının ardından protokol çıkışında sarı-kırmızılı taraftarlar, Galatasaray İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın'a tepki gösterdi. Taraftarlar yönetimi istifaya çağırdı.

Galatasaray'ın Beşiktaş'a mağlup olmasının ardından protokol çıkışında sarı-kırmızılı taraftarlar, Galatasaray İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın'a tepki gösterdi. Taraftarlar yönetimi istifaya çağırdı.

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında TT Arena'da karşılaştığı Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrasında üzüntülü olan sarı-kırmızılı taraftarlar, protokol girişinde tepkilerini gösterdi. Taraftarlar, Galatasaray İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın'ın çıkmasının ardından ise tepkileri daha da arttırdı. Özyalçın'ı arabasına kadar takip eden Galatasaraylı taraftarlar, yönetimi istifaya davet etti. Cengiz Özyalçın daha sonra arabasına binip, stattan ayrıldı.

(Oğuzhan Ort /İHA