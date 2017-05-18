Gaila 2 bin 900 uyuşturucu hap buldu

Balıkesir'de Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Balıkesir'e gelerek uyuşturucu satmak isteyen çeteye operasyon düzenledi. Operasyona katılan polis köpeği 'Galia', aracın motor kısmına zulalanan 2 bin 900 adet hapı buldu.

Balıkesir'de Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Balıkesir'e gelerek uyuşturucu satmak isteyen çeteye operasyon düzenledi. Operasyona katılan polis köpeği 'Galia', aracın motor kısmına zulalanan 2 bin 900 adet hapı buldu.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Balıkesir'e gelerek uyuşturucu satmaya çalışan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Şahısların kullandığı aracı koklayarak arayan Galia, aracın motor kısmına zulalanmış halde 2 bin 900 adet uyuşturucu hapı buldu. A.A., A.S., B.U. ve K.B. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Bulunan 2 bin 900 hapın Balıkesir için rekor olduğu öğrenildi.

(Bahadır Demirçeviren/İHA)