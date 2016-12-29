29.12.2016 13:23 GAGİAD'dan öğrencilere kütüphane

Gaziantep Genç İş Adamları Derneği (GAGİAD) Oğuzeli Doğanpınar Şehit Coşkun Tanrıöver Ortaokulu kütüphane tefrişatını tamamladı. Gaziantep Genç İş Adamları Derneği (GAGİAD) Oğuzeli Doğanpınar Şehit Coşkun Tanrıöver Ortaokulu kütüphane tefrişatını tamamladı.



Tefrişatı tamamlanan kütüphane için açılış töreni düzenlendi. Açılışta Oğuzeli Kaymakamı Yasin Yunak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Yüksel GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel, Yönetim Kurulu Üyeleri ve GAGİAD Üyeleri hazır bulundu.



Açılış sonrası bir açıklama yapan GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel, "GAGİAD bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da eğitime önem ve destek vermeye devam edecektir. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için yapılan her yatırım derneğimiz için çok önemlidir. Kütüphanemiz çocuklarımıza hayırlı olsun' diye konuştu.



Oğuzeli Doğanpınar Şehit Coşkun Tanrıöver Ortaokulu Müdürü Cihan Akpınar, GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel'e teşekkürlerini bildirerek plaket takdim etti.

