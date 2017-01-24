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Gaffar Okkan şehit edildiği caddede anıldı
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Gaffar Okkan şehit edildiği caddede anıldı

Diyarbakır'da 2001 yılında saldırıya uğrayarak şehit düşen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve beraberindeki 5 polis memuru, şehit edildikleri caddede düzenlenen törenle anıldı.

Diyarbakır'da 2001 yılında saldırıya uğrayarak şehit düşen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve beraberindeki 5 polis memuru, şehit edildikleri caddede düzenlenen törenle anıldı.
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi Sezai Karakoç Caddesi'nde 24 Ocak 2001'de uğradıkları hain saldırı sonucu şehit düşen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ile beraberindeki polis memurları Mehmet Kamalı, Selahattin Baysoy, Mehmet Sepetçi, Atilla Durmuş ve Sabri Kün için saldırıya uğradıkları caddede anma töreni düzenlendi. Törene, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, emniyet müdür yardımcıları, polis memurları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve adı Ali Gaffar olan 20 çocuk ile vatandaşlar katıldı. Tören, saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı ile başladı. Özgeçmişlerinin okunmasının ardından şehitler için dualar edildi.
İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, kendilerinin de şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın yolundan gitmeye devam edeceklerini belirterek, "Bugün burada hala anılıyorsa, demek ki sayın müdürüm buraya çok şeyler vermiş" dedi.

"BİR GAFFAR ÖLDÜ, BİN GAFFAR GELDİ"
Ali Gaffar Okkan şehit edildikten 1 sene sonra dünyaya geldiğini ve babasının şehit emniyet müdürünün adını yaşatmak için kendisine onun adını verdiğini belirten Ali Gaffar Kızıltepe, "Açıkçası Diyarbakır halkı onu çok seviyordu. Halk içerisindeymiş. Onun adını taşımak güzel bir duygu. Onun yaptıklarını yapmamız gerekiyor ki taşıdığımız ismin hakkını verelim" diye konuştu.
Ali Gaffar ismi verilen başka bir çocuk ise, "Bir Gaffar öldü, bin Gaffar onun yerine geldi" ifadelerinde bulundu.
Tören, şehitler için yapılan anıta karanfillerin bırakılmasıyla sona erdi.
(Aydın Yorat - Emrah Kızıl / İHA)


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