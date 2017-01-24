Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Gaffar Okkan kabri başında anıldı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Gaffar Okkan kabri başında anıldı

2001 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu 5 polis memuruyla birlikte şehit olan eski Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan için Sakarya'nın Hendek ilçesindeki mezarı başında anma töreni düzenlendi.

2001 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu 5 polis memuruyla birlikte şehit olan eski Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan için Sakarya'nın Hendek ilçesindeki mezarı başında anma töreni düzenlendi.
Hendek Belediye Mezarlığında gerçekleşen anma törenine, Ali Gaffar Okkan'ın eşi Zerrin Okkan, kızı Sezin Çalışkan ve Kız kardeşi Gülsüm Özgen, ablası Sabahat Aslan, Sakarya Vali Yardımcısı Bekir Dıngırcı, AK Parti 25. Dönem Milletvekili Ali İnci, Hendek Kaymakamı Orhan Burhan, Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü, polis ve askeri personel ve çok sayıda sevenleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan anma töreninde Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın özgeçmişi okundu. Daha sonra bir konuşma yapan AK Parti 25. Dönem Milletvekili Ali İnci, "Yalnız Ali Gaffar son olacak dedik, son olmadı.Ondan öncede devam ediyordu, şimdide devam ediyor. 15 Temmuzda da devam etti. Ülkemizin üzerinde bulunan kara bulutların dağılmasını arzu ediyoruz.Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Ali Gaffar Okkan gibi bir şehide Hendek halkı sahip olduğundan dolayı mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Büyük bir karlı günde Hendek'in görmediği ve göremeyeceği o kadar büyük kalabalıkla defnetmiş olduğumuz Ali Gaffar Okkan'ın 16 yıl geçmesine rağmen hala dost ve akrabalarının buraya geldiğini görmekle, onun saygınlığını görmüş oluyoruz. Ali Gaffar Okkan ortaya koymuş olduğu devlet adamlığını hepimize nasip eylesin" diye konuştu.
Sakarya Vali Yardımcısı Bekir Dıngırcı ise yaptığı konuşmada, "Rahmetli emniyet müdürümüz Türkiye Cumhuriyeti devletinin istiklalini ve istikbali için canla, başla ve cansiperane çalışarak hizmetlerde bulunmuştur. Rahmetli müdürümüz vatanına sahip çıkmıştır. Şimdi bu nöbeti bizler devir aldık. Bizler 7'den 77'ye hep birlikte nöbetimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bizden sonraki nesillere bu nöbeti şanla, şerefle aktaracağız. İçinde bulunduğumuz coğrafyanın jeopolitik yapısını da dikkate alarak, birliğimiz ve beraberliğimiz, bölünmez bütünlüğümüz adına her zamankinden daha fazla bir olmak, diri olmak için bilimsel, bütüncül, gelecek yönelimli çalışmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle şehitlerimize Allahtan rahmet diliyoruz" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın mezarı başında Kuran-ı Kerim okundu. Yapılan dualar sonrasında anma töreni sona erdi.
(Metin Nişancık - Remzi Şimşek / İHA)


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Aysel nine 7 aydır kayıp
Eşref Kolçak'a 90. yaş günü sürprizi
Serbest piyasada altın fiyatları
Gaffar Okkan kabri başında anıldı
Cazibe Merkezleri Programı ile ilgili bilinmesi gerekenler
İşte CIA'in yeni başkanı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Astana zirvesinden ilk sonuç sızdı: Halep'ten çekil çağrısı
Astana zirvesinden ilk sonuç sızdı: Halep'ten çekil çağrısı
Hollanda Başkanı'ndan Müslümanlara ülkeyi terkedin mesajı!
Hollanda Başkanı'ndan Müslümanlara ülkeyi terkedin mesajı!
Diyarbakır'a yeni belediye otobüsleri alındı
Diyarbakır'a yeni belediye otobüsleri alındı
Oyunu açıklayan ilk yazar belli oldu!
Oyunu açıklayan ilk yazar belli oldu!
Alanyaspor-Beşiktaş maçı geniş özeti
Alanyaspor-Beşiktaş maçı geniş özeti
Erdoğan'ın eleştirdiği kaymakamın görev yeri değişti
Erdoğan'ın eleştirdiği kaymakamın görev yeri değişti
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Aysel nine 7 aydır kayıp
Aysel nine 7 aydır kayıp
Eşref Kolçak'a 90. yaş günü sürprizi
Eşref Kolçak'a 90. yaş günü sürprizi
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
Gaffar Okkan kabri başında anıldı
Gaffar Okkan kabri başında anıldı
Cazibe Merkezleri Programı ile ilgili bilinmesi gerekenler
Cazibe Merkezleri Programı ile ilgili bilinmesi gerekenler
İşte CIA'in yeni başkanı
İşte CIA'in yeni başkanı
TIR'da uyuyan 2 İranlı zehirlenerek öldü
TIR'da uyuyan 2 İranlı zehirlenerek öldü
Astana'dan flaş ateşkes kararı!
Astana'dan flaş ateşkes kararı!
Uzmanlar uyarıyor: Her gün tartılmayın
Uzmanlar uyarıyor: Her gün tartılmayın
Isparta'da soba faciası: 2 ölü
Isparta'da soba faciası: 2 ölü
Cazibe Merkezleri Programının detaylarını açıkladı
Cazibe Merkezleri Programının detaylarını açıkladı
42 gün aradan sonra yeniden başladı!
42 gün aradan sonra yeniden başladı!

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English