Gaffar Okkan kabri başında anıldı

2001 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu 5 polis memuruyla birlikte şehit olan eski Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan için Sakarya'nın Hendek ilçesindeki mezarı başında anma töreni düzenlendi.

2001 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu 5 polis memuruyla birlikte şehit olan eski Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan için Sakarya'nın Hendek ilçesindeki mezarı başında anma töreni düzenlendi.

Hendek Belediye Mezarlığında gerçekleşen anma törenine, Ali Gaffar Okkan'ın eşi Zerrin Okkan, kızı Sezin Çalışkan ve Kız kardeşi Gülsüm Özgen, ablası Sabahat Aslan, Sakarya Vali Yardımcısı Bekir Dıngırcı, AK Parti 25. Dönem Milletvekili Ali İnci, Hendek Kaymakamı Orhan Burhan, Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü, polis ve askeri personel ve çok sayıda sevenleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan anma töreninde Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın özgeçmişi okundu. Daha sonra bir konuşma yapan AK Parti 25. Dönem Milletvekili Ali İnci, "Yalnız Ali Gaffar son olacak dedik, son olmadı.Ondan öncede devam ediyordu, şimdide devam ediyor. 15 Temmuzda da devam etti. Ülkemizin üzerinde bulunan kara bulutların dağılmasını arzu ediyoruz.Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Ali Gaffar Okkan gibi bir şehide Hendek halkı sahip olduğundan dolayı mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Büyük bir karlı günde Hendek'in görmediği ve göremeyeceği o kadar büyük kalabalıkla defnetmiş olduğumuz Ali Gaffar Okkan'ın 16 yıl geçmesine rağmen hala dost ve akrabalarının buraya geldiğini görmekle, onun saygınlığını görmüş oluyoruz. Ali Gaffar Okkan ortaya koymuş olduğu devlet adamlığını hepimize nasip eylesin" diye konuştu.

Sakarya Vali Yardımcısı Bekir Dıngırcı ise yaptığı konuşmada, "Rahmetli emniyet müdürümüz Türkiye Cumhuriyeti devletinin istiklalini ve istikbali için canla, başla ve cansiperane çalışarak hizmetlerde bulunmuştur. Rahmetli müdürümüz vatanına sahip çıkmıştır. Şimdi bu nöbeti bizler devir aldık. Bizler 7'den 77'ye hep birlikte nöbetimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bizden sonraki nesillere bu nöbeti şanla, şerefle aktaracağız. İçinde bulunduğumuz coğrafyanın jeopolitik yapısını da dikkate alarak, birliğimiz ve beraberliğimiz, bölünmez bütünlüğümüz adına her zamankinden daha fazla bir olmak, diri olmak için bilimsel, bütüncül, gelecek yönelimli çalışmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle şehitlerimize Allahtan rahmet diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın mezarı başında Kuran-ı Kerim okundu. Yapılan dualar sonrasında anma töreni sona erdi.

(Metin Nişancık - Remzi Şimşek / İHA)