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Gaffar Okkan'ı katleden hainler 16 yıldır bulunamadı
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Gaffar Okkan'ı katleden hainler 16 yıldır bulunamadı

Diyarbakır'da 16 yıl önce beraberindeki 5 polis memuru ile birlikte pusuya düşülerek, şehit edilen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'a düzenlenen saldırı halen gizemini koruyor. Okkan'dan sonra kentte 7 emniyet müdürü görev yapmasına rağmen olay halen aydınlatılmadı.

Diyarbakır'da 16 yıl önce beraberindeki 5 polis memuru ile birlikte pusuya düşülerek, şehit edilen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'a düzenlenen saldırı halen gizemini koruyor. Okkan'dan sonra kentte 7 emniyet müdürü görev yapmasına rağmen olay halen aydınlatılmadı.
Doğu ve Güneydoğu'da faili meçhul cinayetlerin arttığı bir dönemde 1997 Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Diyarbakır'a atanan Ali Gaffar Okkan, vatandaşların polise bakış açısının değiştirdi. Görev süresi boyunca özellikle Hizbullah'a yönelik başarılı operasyonlara imza atan Okkan, vatandaşlarla kurduğu diyalogla da Diyarbakır halkının gönlünü fethetti. Kente geldiği ilk günlerde sivil kıyafetiyle halkın arasına karışan Okkan, görev süresince Diyarbakırspor'dan da desteğini esirgemedi.
Diyarbakırlıların "Gaffar Baba" olarak adlandırdığı Okkan, beraberindeki 5 silah arkadaşıyla, 24 Ocak 2001 günü saat 17.40 sularında makamından valilik binasına makam aracıyla seyir halinde iken, Şehitlik Mahallesi Sezai Karakoç Bulvarı üzerinde Et Balık Kurumu ile Eflatun Park arasında pusuya düşürülerek, 5 silah arkadaşıyla birlikte şehit oldu oldu.
Diyarbakırlılar, '3310'un şehit edilmesini gözyaşları ile öğrenirken, on binler Okkan'ın uğurlama törenine katılarak sevgi seli oluşturdu. Kentte her zaman özlemle anılan şehit emniyet müdürünün ismini yaşatmak için o dönem çocuk sahibi olan babalar, evlatlarına Gaffar Okkan ismini verirken, birçok iş yeri de ismini unutulmaz emniyet müdürünün ismi ile değiştirdi.
Şehit edilişinin 16. yılında yapılan törenle bir kez daha anılan Okkan sevgisi Diyarbakır'da hiç eksik olmadı. Vurulduğu yerde yapılan anıtın önünde toplanan küçük Gaffar'lar, hiç görmedikleri emniyet müdürü için dualar okudu.
Ancak Okkan ve arkadaşlarının şehit edilmesinin üzerinden 16 yıl geçip, bu süre zarfında kentte 7 emniyet müdürü görev yapmasına rağmen ne yeri dolduruldu ne de olay aydınlatıldı. Diyarbakırlı vatandaşlar, halen gizemini koruyan olayın aydınlatılarak, "Gaffar Baba"larının faillerinin bulunmasını istedi.

"FAİLLERİNİN YAKALANMASINI İSTİYORUZ"
Gaffar Okkan'ın şehit edildiği yerin hemen yanında bulunan ve ismini şehit emniyet müdüründen alan kıraathane işletmecisi Şehmus Öner, "Gaffar Okkan, toplum olarak çok sevilen bir insandı. Biz de onun ismini yaşatmak için kıraathaneye onun ismini verdik. Hiç kimse onun yerini dolduramadı. Faillerinin bulunmasını, cinayetin aydınlatılmasını istiyoruz" dedi.
Fırında çalışan Mehmet Görmüş isimli vatandaş ise, "Onu çok özlüyoruz onu çok seviyorduk. Bize her zaman her yerde yardımcı oluyordu. Faillerinin bulunmasını istiyoruz. Hiç biri onun yerini tutmadı ve tutamaz da" diye konuştu.
Talat Adıbelli isimli vatandaş da, 25 yıldır Diyarbakır'da olduklarını belirterek, "İlk defa okkan gibi bir emniyet müdürü gördük. Gel gör ki alçaklar bırakmadılar yaşasın. Diyarbakır halkının hemen hepsi onu çok özlüyor. Faillerinin bulunmasını istiyoruz, en azından içimiz rahat olurdu kalbimiz ferahlardı inşallah failleri bulunur" ifadelerini kullandı.


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