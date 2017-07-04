Manchester City ile sözleşmesi sona eren Gael Clichy İstanbul'a geldi. Clichy'i havalimanında Medipol Başakşehir yöneticileri karşıladı.

Manchester City ile sözleşmesi sona eren Gael Clichy İstanbul'a geldi. Clichy'i havalimanında Medipol Başakşehir yöneticileri karşıladı.

Adı Medipol Başakşehir, Galatasaray ve Fenerbahçe transferi ile gündemde olan eski Manchester City oyuncusu Gael Clichy, İstanbul'a geldi. Geç saatlerde Atatürk Havalimanı'na gelen Clichy'i Medipol Başakşehir yöneticileri karşıladı.

Gael Clichy ile ilgili resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

