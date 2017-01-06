06.01.2017 18:40 Gabar Dağı'nda çatışma: 2 şehit, 4 yaralı

Şırnak ve Siirt'in Eruh ilçesi arasında bulunan Gabar (Küpeli) Dağı'nda güvenlik güçleri ile teröristler arasında yaşanan çatışmada 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Şırnak ve Siirt'in Eruh ilçesi arasında bulunan Gabar (Küpeli) Dağı'nda güvenlik güçleri ile teröristler arasında yaşanan çatışmada 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.



Olay, saat 17.50 sıralarında, terör örgütü PKK'ya yönelik geniş kapsamlı operasyonun devam ettiği Gabar Dağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, burada güvenlik güçleri ile bir grup PKK'lı terörist arasında çatışma çıktı. Çatışmada, 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Yaralı askerler, Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bölgede operasyon sürüyor.

