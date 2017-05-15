Gabar'da patlama: 3 asker yaralandı

Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının, güvenlik güçlerinin arama tarama çalışması sırasında infilak ettirilmesi sonucu 3 asker yaralandı.

Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının, güvenlik güçlerinin arama tarama çalışması sırasında infilak ettirilmesi sonucu 3 asker yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Şırnak'ın çeşitli bölgelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarına devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Gabar Dağı bölgesinde geniş kapsamlı operasyon başlattı. Operasyonda, güvenlik güçlerinin arazi arama tarama çalışması yaptığı sırada, daha önceden teröristlerce tuzaklanmış el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada, 3 asker yaralandı. Yaralılar, helikopterlerle olay yerinden alınarak, getirildikleri 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığından ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı askerlerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bölgede operasyon sürüyor.

