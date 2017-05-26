G7 Zirvesi başladı

G7 Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'nın Sicilya bölgesine gelen liderler masa başı görüşmeye geçti.

G7 Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'nın Sicilya bölgesine gelen liderler masa başı görüşmeye geçti.

Taormina kasabasında gerçekleştirilen G7 Zirvesi'ne katılan liderler, İtalya'nın Sicilya bölgesine geldi. G7 Zirvesi liderleri toplantılarını gerçekleştirmek üzere masa başı görüşmeye geçti. G7 Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'nın Sicilya bölgesine gelen liderler önce aile fotoğrafı çektirdi. Taormina kasabasını da gezen liderler, masa başı görüşmeye geçti. Zirveye ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, Japonya Başbakanı Shinzo Abe, İngiltere Başbakanı Theresa May katıldı. Zirvede Avrupa Birliği'ni Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker temsil edecek. Zirvenin ilk gününde liderler dış politika, uluslararası güvenlik, ekonomi ve sürdürülebilir kalkınma konularını ele alacak.

Zirve için yoğun güvenlik önlemleri alındı. Zirvenin yapılacağı Taormina'da yaklaşık on bin askeri kuvvet görev yapıyor.

