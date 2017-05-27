G7 Zirvesi 2. gününde

G7 Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'nın Sicilya bölgesinde Taormina kasabasına gelen liderler zirvenin 2. gün toplantısına geçti.

G7 Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'nın Sicilya bölgesinde Taormina kasabasına gelen liderler zirvenin 2. gün toplantısına geçti.

İtalya'nın Sicilya bölgesinde toplanan liderler bugünde temaslarını sürdürüyor. G7 zirvesinin 2. gününde İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella liderleri karşıladı. Daha sonra liderler toplantının yapılacağı salona geçti. Zirvenin son gününde liderler dış politika, uluslararası güvenlik, ekonomi, terör konularını ele alacak.

Zirveye, ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, Japonya Başbakanı Shinzo Abe katıldı. Avrupa Birliği'ni Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'ın temsil ettiği zirvenin ikinci günündeki toplantılara Nijer, Nijerya, Kenya, Etiyopya, Tunus ülkenin liderleri de katıldı.

Zirve için yoğun güvenlik önlemleri alındı. Zirvenin yapılacağı Taormina'da yaklaşık on bin askeri görev yapıyor.

