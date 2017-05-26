G7 liderleri aile fotoğrafı çektirdi

G7 Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'nın Sicilya bölgesine gelen liderler aile fotoğrafı çektirdi.
G7 Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'nın Sicilya bölgesine gelen liderler aile fotoğrafı çektirdi. 2 gün boyunca Taormina kasabasında gerçekleştirilen G7 Zirvesi'ne katılacak liderler, İtalya'nın Sicilya bölgesine geldi. Liderler karşılamanın ardından aile fotoğrafı çektirdi. Ardından liderler Taormina kasabasını gezdi. Zirveye ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, Japonya Başbakanı Shinzo Abe, İngiltere Başbakanı Theresa May katılacak. Zirvede Avrupa Birliği'ni Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker temsil edecek.
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