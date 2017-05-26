G7'de terör ve şiddete karşı ortak bildiri imzalandı

G7 ülkeleri liderleri İtalya'nın Taormina kentinde düzenlenen zirvede , terör ve şiddette karşı ortak bildiri imzaladı.

G7 ülkeleri liderleri İtalya'nın Taormina kentinde düzenlenen zirvede , terör ve şiddette karşı ortak bildiri imzaladı.

İtalya'nın Sicilya kentindeki Taormina kasabasında G7 zirvesi düzenlendi. Zirveye ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, Japonya Başbakanı Shinzo Abe, İngiltere Başbakanı Theresa May katıldı. G7 ülkeleri liderleri zirvesinde dış politika, uluslararası güvenlik, ekonomi ve sürdürülebilir kalkınma konularını ele aldı. G7 ülkeleri liderleri, program kapsamında terör ve şiddete karşı 15 maddelik ortak bildiri imzaladı. Teröre ve şiddete karşı imzalanan bildirinin maddelerine göre; G7 ülkeleri dünyada faaliyet gösteren terör eylemlerine ve şiddete maruz kalan vatandaşların güvende olmasını sağlayacak, terör faaliyetleri önlenip, terörle bağlantısı olan kişilerin araştırılıp soruşturma başlatılacak. Bildiriye, teröristlerin interneti etkili biçimde kullandığı vurgu yapılarak, "İnternetin teröristlerce kötüye kullanılmasıyla mücadele edeceğiz. Teknolojinin en önemli tekniklerinden biri olmakla birlikte internetin teröristlerin amaçları için güçlü bir araç olduğu kanıtlandı. Bu bağlamda İletişim Hizmet Sağlayıcıları ve sosyal medya şirketleri terörist içeriklerini kontrol edecek. Öte yandan ortak ve köklü değerlerimiz doğrultusunda pozitif ve alternatif alıntıları destekleyip ifade özgürlüğüne saygı duyacağız " maddesi eklendi.

