8 Temmuz tarihlerinde Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleştirilecek olan G20 zirvesi için hazırlıklar başladı.

8 Temmuz tarihlerinde Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleştirilecek olan G20 zirvesi için hazırlıklar başladı.

Geçen yıl Antalya'da organize edilen G20 zirvesi, bu yıl Almanya'nın en büyük liman şehri olan Hamburg'da 7-8 Temmuz tarihlerinde yapılacak. G20 Zirvesi'nde, ekonominin güçlendirilmesi, mülteciler ve zorunlu göç, kadın ve sağlık, Afrika ile ortaklık, sorumlulukların üstlenilmesi, kara para aklama, yolsuzluk ve terörün finansmanına karşı mücadele gibi konular öncelikli olarak masaya yatırılacak.

Dünyanın en büyük ekonomiye sahip 19 ülkesi ile Avrupa Birliği'nin oluşturduğu G20'nin 12. olağan zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanan Hamburg'da güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. 65 ülkeden 4 bin 800 gazetecinin akredite yaptırdığı G20 zirvesinde 20 binden fazla polisin görev yapacağı belirtildi.



"G20 KARŞITLARI PROTESTO GÖSTERİSİ YAPACAK"

2 Temmuz Pazar günü saat 12.00'de kentin Belediye Sarayı önünde (Rathausplatz) G20 karşıtları büyük bir protesto gösterisi yapmaya hazırlanıyor. G20 zirvesi için dünyanın birçok yerinden de aktivistler protesto gösterilerine katılmak üzere Hamburg'a gelmeye başladı. 2-8 Temmuz arasında değişik yerlerde 28 protesto eylemi için çağrı yapıldığı öğrenildi. 7 Temmuz'da şehir merkezindeki birçok işyeri çalışanlarına ücretli izin verirken, işyerlerinin kapalı olacağını duyuruldu.

Aylar öncesinden güvenlik çalışmalarına başlayan Hamburg polisi, özellikle 5 Temmuz'dan itibaren birçok caddenin trafiğe kapatılacağını ve G20 Zirvesi'nin yapılacağı Hamburg Fuar alanı yakınlarındaki toplu taşıma duraklarının da kullanılamayacağını duyurdu. Yetkililer özellikle bu tarihlerde olası güvenlik kontrollerine karşı vatandaşların mutlaka kimliklerini yanlarında taşımalarını da tavsiye ediyor. Özellikle bu tarihlerde uçak yolculuğu yapacakların mutlaka gideceği güzergah hakkında bilgi alması ve biraz daha erken havalimanına gitmeleri tavsiye ediliyor.



"ERDOĞAN'IN TÜRK VATANDAŞLARIYLA BULUŞMAK İÇİN SALON TALEPLERİ REDDEDİLDİ"

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ev sahipliği yapacağı G20 zirvesine katılanlar arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin en fazla protesto edilen liderler arasında yer alıyor. Erdoğan'ın Türk vatandaşlarıyla buluşmak için salon talepleri olumlu karşılanmazken, Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başbakan adayı Martin Schulz, yaptığı açıklamada 7-8 Temmuz tarihlerinde Hamburg'ta yapılacak G20 zirvesi vesilesiyle Almanya'ya gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın etkinlik düzenlemesine karşı çıktıklarını açıkladı.



"SKANDAL REKLAMA TEPKİ"

Zirve öncesi Fritz-Kola adlı solcu gençlerin çıkardığı kola reklamı da büyük tepki çekti. Hamburg'da üretilen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resminin yer aldığı "insan uyan" yazılı kola reklamı şehrin en işlek yerlerindeki tren istasyonlarına asıldı. Erdoğan'ın yanı sıra Trump ve Putin resimleri de fritz-kola reklamlarında kullanıldı. Hamburg'da yaşayan Türkler fritz-kola'yı protesto ederek Türk işyerlerinin bu ürünü satmamasını ve Türklerin de almaması için sosyal medya üzerinden kampanya başlattılar.

"siyasilerin korumaları silah taşıyabilecek"

Erdoğan'ın kalacağı 5 yıldızlı Sofitel Oteli de birinci ve ikinci derece yükseklikte korunacak. Amerika'daki olaylar bahane gösterilerek Erdoğan'ın ABD'deki olaylara karışan 12 korumasının Almanya'ya girişine izin verilmeyeceği duyurulurken, siyasilerin korumalarının silah taşımasına onay çıktı.



"BERLİN POLİSLERİ GERİ GÖNDERİLDİ"

Berlin'den gelen polislerin içki içip eğlence ve fuhuş yapması ise Hamburg'da bomba etkisi oluşturdu. İçişleri Bakanlığı, büyük bir skandala imza atan Berlin polislerini geri gönderdiğini açıkladı.



"G20 ZİRVESİNDE 200 EĞİTİLMİŞ POLİS KÖPEK BULUNACAK"

G20 zirvesinde 200 kadar da eğitilmiş polis köpeklerin görev yapacağı belirtildi. Zirvenin yapılacağı Hamburg Messe (Fuar alanı) önünde Köpek Eğiticisi Alex Lük nezaretinde yapılan etkinlikte, eğitilmiş köpekler basına tanıtıldı. Rebell adındaki 5 yaşındaki polis köpeği ile tatbikat yapan Lük, eğitilmiş köpeklerin görevlerini ve neler yaptığını basına uygulamalı olarak gösterdi.