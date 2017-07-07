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G20 Zirvesi başladı: Merkel liderleri karşılıyor
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G20 Zirvesi başladı: Merkel liderleri karşılıyor

G20 Zirvesi Almanya'nın Hamburg kentinde başladı. Almanya Başbakanı Angela Merkel, resmi törende liderleri karşılıyor.

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11.42 MERKEL, PUTİN VE ERDOĞAN'I KARŞILADI

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Merkel, aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da olduğu liderleri karşılamaya başladı.

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​Merkel konuklarını kabul ettikten sonra, G20 liderleri, ‘Terörle Mücadele' temalı ‘retreat' toplantısında bir araya gelecek.

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Aile fotoğrafının çekilmesinin ardından 'Küresel Büyüme ve Ticaret' başlıklı birinci çalışma oturumu gerçekleştirilecek.

‘Sürdürülebilir Kalkınma, İklim ve Enerji' konulu ikinci çalışma toplantısından sonra akşam saatlerinde liderler ve eşleri, Elbphilharmonie Konser Salonu'nda klasik müzik dinletisine katılacak.

İKİNCİ GÜN

Zirvenin ikinci günü, ‘Afrika'yla Ortaklık, Göç ve Sağlık' temalı üçüncü çalışma toplantısıyla başlayacak.

Bu toplantının ardından ‘Dijitalleşme, Kadınların Güçlendirilmesi ve İstihdam' başlıklı dördüncü oturum yapılacak.

Zirvenin kapanış toplantısından sonra ise G20 Başkanlığı'nın basın toplantısı düzenlenecek.

Almanya'nın ‘Birbirine bağlı bir dünyayı şekillendirmek' sloganıyla gerçekleştirdiği zirvede, kendi gündemi dışında, terörle mücadele, Suriye ve Ukrayna'daki ihtilaf gibi uluslararası konuların da ele alınması planlanıyor.

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