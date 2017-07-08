G20 zirvesi 2. gününde

Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleştirilen G20 Zirvesinin 2. günü başladı.
Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleştirilen G20 Zirvesinin 2. günü başladı. Almanya'nın Hamburg şehrinde dün başlayan G20 Zirvesi bugün de liderlerin katılımıyla Hamburg Messe Konferans Merkezinde devam ediyor. Zirve öncesinde şehirde geniş güvenlik önlemleri alınan şehirde, birçok cadde trafiğe kapatıldı.
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