G.Saray, Karabük'te ağır yara aldı! 2-1

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Kardemir Karabükspor'a 2-1 mağlup oldu. Wesley Sneijder'in cezası nedeniyle kadroda yer almadığı maçta G.Saray 15. dakikada Yasin Öztekin'le öne geçti. 31'de Karabükspor'un yeni transferi Evgen Seleznyov penaltıdan skoru eşitledi. Igor Tudor'un ekibine galibiyeti, 82. dakikada Serdar Deliktaş'ın kafa vuruşundan kaydettiği gol getirdi. Galatasaray'da Hakan Balta 85. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından G.Saray 36 puanla 3. sırada kaldı. Puanını 24'e çıkaran Karabükspor ise 9. sıraya yükseldi.

GOL GELDİ SAHA KARIŞTI!

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'ndaki maçta Galatasaray, Karabükspor karşıısnda 15. dakikada Yasin Öztekin'in golüyle öne geçerken, golden sonra saha karıştı! Selçuk İnan'ın havadan pasında topu omzuyla önüne düşüren Yasin, ardından kaleci Ahmet Şahin'i geçip topu ağlara gönderdi ancak Karabüksporlu futbolculardan Yasin'in elle oynadığı itirazları yükseldi. İlk anda golü veren Cüneyt Çakır şiddetli itirazla sonrası Yasin'in yanına giderek topu eliyle kontrol edip etmediğini sordu. G.Saraylı futbolcu omzunu işaret edince Cüneyt Çakır kararını değiştirmedi.

CÜNEYT ÇAKIR'DAN BİR KRİTİK KARAR DAHA

31. dakikada Karabükspor Evgen Seleznyov'un penaltı golüyle skora denge getirdi. Ocak ayında transfer edilen Ukraynalı golcü Süper Lig'deki ilk golünü G.Saray karşısında atarken, bu kez G.Saraylılar Cüneyt Çakır'ın penaltı kararına itiraz etti. Lionel Carole'nin yere düşmesinin ardından Seleznyov'un yerde kaldığı pozisyonda çalınan penaltı sonrası Lukas Podolski itirazları nedeniyle sarı kart gördü. Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı gollerle 1-1 berabere sona erdi.

YASİN ÇIKARKEN ÖZÜR DİLEDİ

65. dakikada Galatasaray'da Yasin Öztekin'in yerine Garry Rodrigues oyuna girdi. Yasin çıkarken 59.dakikada kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda boş durumda pas vermediği Podolski'nin yanına gidip özür diledi.

KARABÜKSPOR 82'DE ÖNE GEÇTİ

G.Saray karşısında yenik duruma düşen KDÇ Karabükspor, Serdar Deliktaş'ın attığı golle 82. dakikada 2-1 öne geçti. Sol kanattan Iasmin Latovlevici'nin yaptığı ortaya altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Serdar Deliktaş'ın kafa vuruşunda top Fernando Muslera'nın sağından ağlarla buluştu.

HAKAN BALTA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Galatasaray'da Hakan Balta 85. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. 64'te ilk sarı kartını gören Hakan Balta 85'te yaptığı sert müdahale sonrası ikinci sarı kartı gördü ve G.Saray 10 kişi kaldı.

KARABÜKSPOR DİREĞE TAKILDI

87. dakikada Karabükspor'da Kerim Zengin'in vuruşu direkten döndü.