'G.Saray en kısa zamanda layık olduğu yere çıkacaktır'

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, sarı-kırmızılıların dünya markası olduğunu belirterek, "Şu an sıkıntılı günler geçiriyor olabiliriz. Ancak bu onun büyüklüğünü değerini düşürmez. Galatasaray en kısa zamanda layık olduğu yere çıkacaktır" dedi.

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği'nin her ay düzenlediği bilgilendirme toplantısı, dernek lokalinde gerçekleştirildi. Toplantıya Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İsmail Sarıkaya, Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, 1905 GSYİAD Başkanı Metin Öztürk, dernek üyeleri ve davetliler katıldı.



ATAMAN: "GALATASARAY BİR DÜNYA MARKASIDIR"

Toplantıda kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Ergin Ataman, "Galatasaray bir dünya markasıdır. Galatasaray, Türkiye'nin en büyük, en çok başarı kazanan kulübüdür. Bunun nasıl geldiği de ortadadır. Şu an sıkıntılı günler geçiriyor olabiliriz. Ancak bu onun büyüklüğünü değerini düşürmez. Galatasaray en kısa zamanda layık olduğu yere çıkacaktır' diye konuştu.



ÖZTÜRK: "ERGİN ATAMAN, DÜNYA MARKASIDIR"

1905 GSYİAD Başkanı Metin Öztürk ise, "Ergin hocamın dediği gibi Galatasaray bir dünya markasıdır. Ergin hocam da öyledir. Kendisi sadece Galatasaray'da değil Avrupa'nın çok yerinde büyük kupalar kaldırmış biridir. Galatasaray, basketbolda Ergin Ataman ile çok daha ileriye gidecektir' dedi.