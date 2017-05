'G.Saray'dan Cansu ile anlaştık, kadromuza 5 oyuncu katacağız'

Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör, '3 yabancı, 2 Türk oyuncu ile kadromuzu güçlendireceğiz. Şu anda Galatasaray'da oynayan Cansu Köksel ile anlaştık' dedi.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi, Türkiye Kupası ve Kadınlar Eurocup'ta şampiyon olan Yakın Doğu Üniversitesi'nde Başkan Işık Eyigüngör, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı İrfan Günsel ile Başantrenör Zafer Kalaycıoğlu basın toplantısı düzenledi.

Sezona 3 kulvarda yarışacaklarını bilerek başladıklarını ifade eden Işık Eyigüngör, "Sezon başından beri kızlarımız iyi mücadele etti. Aile gibi devam ettiğim için başarı geldi. Herkes yarı ayrı teşekkür ederim. Üç kupa hedefi koyduk. Final dedik. Biz inanıyorduk. Şampiyon olacağımızı biliyorduk. Kızlarımızın alnından öpüyorum. Koçumuzu Zafer Kalaycıoğlu'na ve tüm ekibine teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Başka takımların sözleşmeli oyuncularına transfer teklifi ettikleri yönünde çıkan haberlere açıklık getiren Eyigüngör, "Bu her yıl, her kulüp için çıkıyor. Teklif edilen oyuncular kendi kulüpleri ile sözleşme yenilemeyen oyuncular. Biz de kulübü yükseltmek için transfer yapacağız. Sözleşmeli olan oyuncuları alma şansımız yok. Sözleşmesi biten oyuncular istediği her kulübe gidebilir" diye konuştu.



GÜNSEL: "KIBRIS EKİBİ DİYE SÖYLENMESİ BAMBAŞKA DUYGU"

Basketbolu Geliştirenler Derneği ile birleşiminin tohumu Işık Eyigüngör'ün attığını belirten İrfan Günsel, "Beni davet ettiler. Bu fikirlerini dile getirdiler. Ben de hemen kabul ettim. Böyle güzel birlikteliğin tohumları atıldı. Kimyamız tuttu. Biz bütünüz. KKTC takımı olarak buralarda olabilme şansı veren Türkiye'ye teşekkür ederim. Federayona, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na teşekkür ederim. Çünkü ambargolar altında ülke olarak, Eurocup şampiyonu olma şansı verdi. Bunlar çok kolay algılanmayacak şeyler. Biz istersek bir şeyler yapılabileceğini gördük. Her biri 2 kat daha iyi oynadı. Ayrıca sizlerin Kıbrıs ekibi diye söylenmesi bambaşka duygu" ifadelerini kullandı.



ZAFER KALAYCIOĞLU: "BİZDE HEDEFLER BİTMEZ"

Az zamanda çok iş başardıklarını vurgulayan Zafer Kalacıoğlu, "Çok gururluyuz. İyi ki bu birliktelik olmuş. İyi bu yola çıkmışız. Tüm Kıbrıs halkına teşekkür ediyoruz. Hedefimiz büyüdü. Bizde hedefler bitmez. İnşallah bu sabun köpüğü gibi geçmeyecek bir başarı olur. Gelecek sezon biz finali Fenerbahçe ile oynarsak, kendimizi başarılı sayacağız. Bundan sonra finaller öyle olmasını istiyoruz. İnşallah Final-Four'a kalmak istiyoruz. Çok zor bir şey. Sürekli olan takımlar var; Ekaterinburg ve Fenerbahçe var. Orada bizde dahil olarak bu başarımızı Final-Four'a kalarak sürdürmek istiyoruz" dedi.



EYİGÖNGÖR: "CANSU KÖKSEL İLE ANLAŞTIK"

Gelecek sezonki transfer planlamalarını açıklayan Başkan Eyigüngör, "Bizde transfer bitmez. Bu baş hedeflerimizden biri. Euroleague ayrı bir lig. Fenerbahçe, Galatasaray ve Yakın Doğu temsil edecek. Fenerbahçe 8 senedir orada. Galatasaray da 6 yıldır oynuyor. İki tane grup var. Avrupa'nın en iyi takımları oynuyorlar. 4,5 takım yatırım yaptı. 3 yabancı, 2 Türk oyuncu ile kadromuzu güçlendireceğiz. Şu anda Galatasaray'da oynayan Cansu Köksel ile anlaştık. Kendisi şu an milli takımda. Döndükten sonra sözleşme imzalayacağız. Çok yetenekli bir oyuncu. Zafer hocanın zamanda takip ettiği bir oyuncu. Basketbolunu çok daha iyi getirecektir. Diğer transferler netleşince açıklayacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Toplantının ardından Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı İrfan Günsel ile Başantrenör Zafer Kalaycıoğlu, bu sezon kazanılan 3 kupa ile poz verdi.

