G.Saray'dan Can Bartu'ya 'geçmiş olsun' mesajı

Galatasaray Kulübü, hastaneye kaldırılan Fenerbahçe ve Türk sporunun efsane isimlerinden Can Bartu'ya acil şifalar diledi.
Galatasaray Kulübü, hastaneye kaldırılan Fenerbahçe ve Türk sporunun efsane isimlerinden Can Bartu'ya acil şifalar diledi. Sarı kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizin efsane spor adamı, 'Sinyor' lakaplı Can Bartu'ya acil şifalar dileriz" denildi.
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