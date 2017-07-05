G-20 Zirvesi için Almanya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7-8 Temmuz tarihlerinde Almanya'nın Hamburg şehrinde düzenlenecek olan G-20 Liderler Zirvesi'ne katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7-8 Temmuz tarihlerinde Almanya'nın Hamburg şehrinde düzenlenecek olan G-20 Liderler Zirvesi'ne katılacak.

G-20 Zirvesi, küresel gündemin başlıca konuları arasında yer alan güçlü, sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı büyüme hedefine yönelik çalışmaların gözden geçirilmesi için önemli bir fırsat niteliği taşıyor. Uluslararası ticaret, kalkınma, istihdam, sağlık, dijitalleşmenin ekonomik ve sosyal etkileri, iklim değişikliği, terörle mücadele ve mülteci krizi gibi konuların da Hamburg'da ele alınacak olması, zirvenin önemini artırıyor. Zirve, anılan konular başta olmak üzere küresel gündem ve G-20'nin rolüne ilişkin Türkiye'nin görüşlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından liderlere paylaşılmasına da imkan sağlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve vesilesiyle bazı liderler ve uluslararası kuruluşların yetkilileri ile ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de planlanıyor.

(Derya Yetim / İHA)