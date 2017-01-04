Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Futsalda Moldova'ya diş geçiremedik
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Futsalda Moldova'ya diş geçiremedik

2018 UEFA Futsal Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlıkları kapsamında Türkiye, Yalova'da Moldova ile hazırlık maçı yaptı. 90. Yıl Spor Salonunda oynanan maçı konuk ekip 5-2 kazandı.

2018 UEFA Futsal Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlıkları kapsamında Türkiye, Yalova'da Moldova ile hazırlık maçı yaptı. 90. Yıl Spor Salonunda oynanan maçı konuk ekip 5-2 kazandı.
Ay-yıldızlıların gollerini ikinci yarıda Serhat Çiçek kaydederken, Moldova'nın golleri ise Tacot Sergiu (2), Lascu Andrian, Hilotii Oleg, Obada Cristian'dan geldi. Moldova maçı sonrasında açıklama yapan Futsal Milli Takımı Teknik Direktörü Sercan Görgülü, "Nisan ayındaki Avrupa Şampiyonası elemeleri için hazırlanıyoruz. Bu da bizim için bir hazırlık maçıydı. Neyi yapıp neyi yapamayacağımızı görmemiz gerekiyor. Bu hatalarımızı düzeltmek için önemli. Maç normal başladı ama, bireysel bir hatadan dolayı golü kalemizde görünce denge bozuldu. Sonradan toparlandık ama ikinci yarıda ki dengeli ve üstün oyunumuza rağmen rakibimizin rahatlaması gol üstünlüğü sağlamaları maçı kaybetmemizi sağladı. Biz skorla ilgilenmiyoruz. Eksiklerimizi görmeye çalışıyoruz. Takımı bundan sonraki maçlarda nasıl daha iyi hale getiririz onun peşindeyiz. Bizim asıl hedefimiz Nisan ayındaki Avrupa Şampiyonası maçları. O maçlarda da en iyi gayreti gösterip, en iyi kadroyu oluşturup şampiyonada en iyi dereceyi almaya gayret göstereceğiz" dedi.

---KÜNYE---
Salon: 90. Yıl
Hakemler: Ozan Soykan xx, Sabit Selvi ss
Türkiye: Mehmet Aşlamacı xx, Serhat Çiçek xx, Kenan Köseoğlu xx, Cem Keskin xx, Muhammet Altunay xx, Ahmet Altuntaş xx, Tugay Şahin xx, Kazım Onur Ulusoy xx, Enes Bayraktar xx, Cihan Özcan xx, Murat Açıkel xx, Serkan Mutlu xx, Hüseyin Kılnak xx, Talha Can Vardar xx
Moldova: Chitoroaghi Oleg xx, Burdujel Constantin xx, Lascu Andrian xx, Obada Cristian xx, Tacot Sergiu xx, Neagu Nicolae xx, Timbalist Alexandr xx, Podlesnov Leonid xx, Nicolaiciuc Sergiu xx, Negara Andrei xx, Hilotii Oleg xx, Hoderean Eduard xx, Munteanu Sergiu xx
Goller: Serhat Çiçek (2) (Türkiye), Tacot Sergiu (2), Lascu Andrian, Hilotii Oleg, Obada Cristian (Moldova)
(Erdinç Bulun / İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Tekirdağ'da bıçaklı kavga: 1 ölü
Ankara'da bu yollara dikkat
Başkan Babaş, restorasyonu süren konakları gezdi
Rotaryenlerden sağlığa destek
Korkuteli'de 2016 Yılında 348 kişi vefat etti
Denizli Büyükşehir'in evde bakım hizmetleri devam ediyor
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Afganistan tezkeresi TBMM'de kabul edildi
Afganistan tezkeresi TBMM'de kabul edildi
ÖSYM'de sınav sistemi değişti!İşte yeni sistem
ÖSYM'de sınav sistemi değişti!İşte yeni sistem
İtalya: 'Türkiye kaosa sürüklenirse bizi de sürükler'
İtalya: 'Türkiye kaosa sürüklenirse bizi de sürükler'
Modacı Barbaros Şansal tutuklandı!
Modacı Barbaros Şansal tutuklandı!
Reina saldırganının kimliği belli oldu
Reina saldırganının kimliği belli oldu
Kılıçdaroğlu'na göre devlet çöktü!
Kılıçdaroğlu'na göre devlet çöktü!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Tekirdağ'da bıçaklı kavga: 1 ölü
Tekirdağ'da bıçaklı kavga: 1 ölü
Ankara'da bu yollara dikkat
Ankara'da bu yollara dikkat
Başkan Babaş, restorasyonu süren konakları gezdi
Başkan Babaş, restorasyonu süren konakları gezdi
Rotaryenlerden sağlığa destek
Rotaryenlerden sağlığa destek
Korkuteli'de 2016 Yılında 348 kişi vefat etti
Korkuteli'de 2016 Yılında 348 kişi vefat etti
Denizli Büyükşehir'in evde bakım hizmetleri devam ediyor
Denizli Büyükşehir'in evde bakım hizmetleri devam ediyor
Ankara Valiliği 4-5 Ocak'ta kapanacak yolları açıkladı
Ankara Valiliği 4-5 Ocak'ta kapanacak yolları açıkladı
Tekirdağ'da bıçaklı kavga: 1 ölü
Tekirdağ'da bıçaklı kavga: 1 ölü
Nevşehir'de Uyuşturucu Operasyonu
Nevşehir'de Uyuşturucu Operasyonu
LPG tankeri kaza yaptı
LPG tankeri kaza yaptı
Başbakan Yıldırım 'Esnaf ve Ahilik Fonu'nun detaylarını açıkladı
Başbakan Yıldırım 'Esnaf ve Ahilik Fonu'nun detaylarını açıkladı
Süper Lig'de ikinci yarının 5 haftalık programı açıklandı
Süper Lig'de ikinci yarının 5 haftalık programı açıklandı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English